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İddianame Hazırlandı: Ekrem İmamoğlu İçin Hapis ve Siyasi Yasak Talebi

İddianame Hazırlandı: Ekrem İmamoğlu İçin Hapis ve Siyasi Yasak Talebi

Ekrem İmamoğlu
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
05.02.2025 - 16:28

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu hakkında 2 yıl 8 aydan, 7 yıl 4 aya kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi. İBB başkanına siyasi yasak da talep edildi.

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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında, katıldığı bir panelde İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek ve ailesiyle ilgili kullandığı ifadeler nedeniyle "terörle mücadele eden kişileri hedef göstermek", "hakaret" ve "tehdit" suçlarından soruşturma başlatılmıştı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında, katıldığı bir panelde İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek ve ailesiyle ilgili kullandığı ifadeler nedeniyle "terörle mücadele eden kişileri hedef göstermek", "hakaret" ve "tehdit" suçlarından soruşturma başlatılmıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek hakkında kullandığı ifadeler nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 7 yıl 4 aya kadar hapsi istendi. İmamoğlu için siyasi yasak da talep edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek hakkında kullandığı ifadeler nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 7 yıl 4 aya kadar hapsi istendi. İmamoğlu için siyasi yasak da talep edildi.
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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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