Borsa İstanbul'da Ekrem İmamoğlu Depremi: İBB Başkanı'na Hapis İsteminin Ardından Satışlar Hızlandı
Borsa İstanbul'da Ekrem İmamoğlu Depremi: İBB Başkanı'na Hapis İsteminin Ardından Satışlar Hızlandı
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında 2 yıl 8 aydan 7 yıl 4 aya kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlenmesinin ardından Borsa’da hareketlilik yaşandı. Bu gelişmeyle birlikte Borsa’da satışlar hızlandı, BIST100 endeksinde düşüşler başladı.
Borsa İstanbul'daki düşüşe sosyal medyadan tepkiler ve yorum geldi.
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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek ile ilgili kullandığı ifadeler nedeniyle iddianame düzenlendi. İmamoğlu hakkında 2 yıl 8 aydan 7 yıl 4 aya kadar hapis cezası istendi.
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Hapis isteminin ardından Borsa’da sert hareketlilik yaşandı. Gelişmeyle birlikte BIST100 endeksinde düşüş meydana geldi.
BIST100'deki düşüş grafiklere böyle yansıdı.
Ekonomist Murat Sagman, X hesabından yaptığı paylaşımda “Bu haberle Borsa’da satışlar hızlandı Bist 100 endeksi yatayken eksi yüzde 1,50 düşüyor an itibariyle” dedi.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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