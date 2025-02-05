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Borsa İstanbul'da Ekrem İmamoğlu Depremi: İBB Başkanı'na Hapis İsteminin Ardından Satışlar Hızlandı

Borsa İstanbul'da Ekrem İmamoğlu Depremi: İBB Başkanı'na Hapis İsteminin Ardından Satışlar Hızlandı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
05.02.2025 - 17:24

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında 2 yıl 8 aydan 7 yıl 4 aya kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlenmesinin ardından Borsa’da hareketlilik yaşandı. Bu gelişmeyle birlikte Borsa’da satışlar hızlandı, BIST100 endeksinde düşüşler başladı. 

Borsa İstanbul'daki düşüşe sosyal medyadan tepkiler ve yorum geldi.

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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek ile ilgili kullandığı ifadeler nedeniyle iddianame düzenlendi. İmamoğlu hakkında 2 yıl 8 aydan 7 yıl 4 aya kadar hapis cezası istendi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek ile ilgili kullandığı ifadeler nedeniyle iddianame düzenlendi. İmamoğlu hakkında 2 yıl 8 aydan 7 yıl 4 aya kadar hapis cezası istendi.

Hapis isteminin ardından Borsa’da sert hareketlilik yaşandı. Gelişmeyle birlikte BIST100 endeksinde düşüş meydana geldi.

Hapis isteminin ardından Borsa’da sert hareketlilik yaşandı. Gelişmeyle birlikte BIST100 endeksinde düşüş meydana geldi.

BIST100'deki düşüş grafiklere böyle yansıdı.

BIST100'deki düşüş grafiklere böyle yansıdı.
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Ekonomist Murat Sagman, X hesabından yaptığı paylaşımda “Bu haberle Borsa’da satışlar hızlandı Bist 100 endeksi yatayken eksi yüzde 1,50 düşüyor an itibariyle” dedi.

Ekonomist Murat Sagman, X hesabından yaptığı paylaşımda “Bu haberle Borsa’da satışlar hızlandı Bist 100 endeksi yatayken eksi yüzde 1,50 düşüyor an itibariyle” dedi.
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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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