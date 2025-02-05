Ekrem İmamoğlu İçin Hapis Cezası İstenmişti: "Başsavcı İncindi Diye İddianame"
Ekrem İmamoğlu İçin Hapis Cezası İstenmişti: "Başsavcı İncindi Diye İddianame"
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, hapis istemi ve siyasi yasak talebiyle hazırlanan iddianameye sosyal medyadan yaptığı paylaşımla cevap verdi. İmamoğlu, davanın açılması sebebiyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a da göndermede bulundu.
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Ekrem İmamoğlu hakkında hapis istemi ve siyasi yasak talebiyle dava açılmıştı.
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Ekrem İmamoğlu, iddianame sonrasında ilk açıklamasını sosyal medya üzerinden yaptı.
“Başsavcı incindi diye hakkımda hazırlanan iddianameyi, ifademi alan savcı bey yerine incinen başsavcının yardımcısı yazmış. Daha mahkemeye ve avukatlarıma gönderilmeden iktidar medyasına dağıtılan evrak paniklerinin resmidir. “
“Bu davaları “yakından” takip eden, içeriklerini bilen Cumhurbaşkanı Erdoğan, belli ki seçimde milletin önüne mertçe çıkmak yerine, masabaşı oyunlarıyla ayakta kalacağını sanıyor. Milletimiz demokrasiye ve kendi seçme hakkına zerre itibar etmeyene artık itibar etmemektir. Bunu da heybenize yazın.”
Ekrem İmamoğlu'nun paylaşımı 👇
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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