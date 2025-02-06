Galatasaray Taraftarı Carlos Cuesta'nın Transfer Edilmesine Tepkili
Galatasaray Taraftarı Carlos Cuesta'nın Transfer Edilmesine Tepkili
Ahmed Kutucu, Alvaro Morata ve Mario Lemina transferlerini açıklayan Galatasaray, bir takviye de savunmaya yaptı. Sarı-kırmızılılar, Carlos Cuesta'yı renklerine bağladı. Sözleşmenin şartları ortaya çıkarken taraftarlar Kolombiyalı oyuncu için ödenen tutarı çok buldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Galatasaray, Genk'in 1.79 boyundaki stoperi Carlos Cuesta ile 3,5 yıllık sözleşme imzaladı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
99 doğumlu Kolombiyalı oyuncu için Belçika ekibine 8 milyon euro ödeneceği öne sürüldü.
Galatasaray taraftarının büyük bir bölümü yapılan hamleyi yanlış buldu. İşte transfere gelen sosyal medya yorumlarından bazıları 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın