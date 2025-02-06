Galatasaray Taraftarı Carlos Cuesta'nın Transfer Edilmesine Tepkili

Ahmed Kutucu, Alvaro Morata ve Mario Lemina transferlerini açıklayan Galatasaray, bir takviye de savunmaya yaptı. Sarı-kırmızılılar, Carlos Cuesta'yı renklerine bağladı. Sözleşmenin şartları ortaya çıkarken taraftarlar Kolombiyalı oyuncu için ödenen tutarı çok buldu.