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Galatasaray Taraftarı Carlos Cuesta'nın Transfer Edilmesine Tepkili

Galatasaray Taraftarı Carlos Cuesta'nın Transfer Edilmesine Tepkili

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
06.02.2025 - 14:47

Ahmed Kutucu, Alvaro Morata ve Mario Lemina transferlerini açıklayan Galatasaray, bir takviye de savunmaya yaptı. Sarı-kırmızılılar, Carlos Cuesta'yı renklerine bağladı. Sözleşmenin şartları ortaya çıkarken taraftarlar Kolombiyalı oyuncu için ödenen tutarı çok buldu.

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Galatasaray, Genk'in 1.79 boyundaki stoperi Carlos Cuesta ile 3,5 yıllık sözleşme imzaladı.

Galatasaray, Genk'in 1.79 boyundaki stoperi Carlos Cuesta ile 3,5 yıllık sözleşme imzaladı.

99 doğumlu Kolombiyalı oyuncu için Belçika ekibine 8 milyon euro ödeneceği öne sürüldü.

99 doğumlu Kolombiyalı oyuncu için Belçika ekibine 8 milyon euro ödeneceği öne sürüldü.

Galatasaray taraftarının büyük bir bölümü yapılan hamleyi yanlış buldu. İşte transfere gelen sosyal medya yorumlarından bazıları 👇

Galatasaray taraftarının büyük bir bölümü yapılan hamleyi yanlış buldu. İşte transfere gelen sosyal medya yorumlarından bazıları 👇
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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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