İspanya'da Gündem Değişti: Arda Güler'in Performansı Tartışma Konusu
İspanya'da Gündem Değişti: Arda Güler'in Performansı Tartışma Konusu
Teknik Direktör Ancelotti'nin milli futbolcumuz Arda Güler'e neden şans vermediğini bir türlü anlayamadığımız günlerde genç oyuncuya İspanya'daki futbol medyasından çarpıcı bir eleştiri geldi. 19 yaşındaki yeteneğin Madrid seviyesinde olup olmadığı sorgulanmaya başlandı.
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Real Madrid, İspanya Kral Kupası çeyrek finalinde Leganes’i deplasmanda 3-2 mağlup ederek yarı finale yükseldi. Ancak karşılaşma, beklenenden daha zorlu geçti.
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Eflatun-beyazlılar, 2-0 öne geçtiği maçta skoru koruyamayınca 2-2’lik eşitlikle kritik dakikalara girdi. 90+3’te Gonzalo’nun golüyle Madrid ekibi rahat bir nefes aldı.
Mücadeleye ilk 11’de başlayan ve 76 dakika sahada kalan Arda Güler ise İspanyol basınının gündemindeydi. AS, genç futbolcunun performansını mercek altına aldı.
Haberde, Arda Güler’in Real Madrid’deki şanslarını daha iyi değerlendirmesi gerektiği vurgulanırken, oyuncunun taktik disiplin açısından eksik olduğu ifade edildi.
Teknik direktör Carlo Ancelotti’nin maç boyunca onun sahadaki pozisyonunu düzeltmeye çalıştığı ancak bunda pek başarılı olamadığı da dile getirildi.
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Eleştirilerden biri de Arda Güler’in oyun içindeki ruh haliyle ilgiliydi. Genç yıldızın, Real Madrid’de daha büyük bir çıkış yapması beklenirken bunun yerine bir tür durgunluk içinde olduğu yorumunda bulunuldu.
Ayrıca, futbolcunun çevresinin ona Madrid seviyesinde yeterli olduğu mesajını verdiği ve bunun gelişimine katkı sağlamaktan çok zarar verdiği öne sürüldü.
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Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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