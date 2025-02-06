İspanya'da Gündem Değişti: Arda Güler'in Performansı Tartışma Konusu

Teknik Direktör Ancelotti'nin milli futbolcumuz Arda Güler'e neden şans vermediğini bir türlü anlayamadığımız günlerde genç oyuncuya İspanya'daki futbol medyasından çarpıcı bir eleştiri geldi. 19 yaşındaki yeteneğin Madrid seviyesinde olup olmadığı sorgulanmaya başlandı.