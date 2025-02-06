Zehra Güneş'in Vakıfbank'tan İstediği Maaş Ortaya Çıktı! Fenerbahçe Beklemede
Zehra Güneş'in Vakıfbank'tan İstediği Maaş Ortaya Çıktı! Fenerbahçe Beklemede
Uzun yıllardır forma giydiği takımı ile henüz anlaşma sağlayamayan Zehra Güneş'in istediği maaş belli oldu. Birçok talibi olan milli oyuncunun isteğinin henüz kabul görmediği, Fenerbahçe'nin durumu takip ettiği ifade edildi.
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Eczacıbaşı'nda forma giyen Hande Baladın ile 2025-2026 sezonu için prensip anlaşmasına Fenerbahçe, bir yıldızı daha radarına aldı.
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Vargas, Arina, Eda Erdem gibi dünya voleybolunun önde gelen isimlerini kadrosunda bulunduran Sarı Melekler, Zehra Güneş'in peşine düştü.
Güneş ile yapılan ilk görüşmenin olumlu geçtiği kaydedildi.
25 yaşındaki orta oyuncunun Vakıfbank'tan yeni sözleşme için yıllık 45 milyon lira istediği, bu talebinin sarı-siyahlı kulübü tarafından henüz kabul görmediği de ortaya çıktı.
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Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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