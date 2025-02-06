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Zehra Güneş'in Vakıfbank'tan İstediği Maaş Ortaya Çıktı! Fenerbahçe Beklemede

Zehra Güneş'in Vakıfbank'tan İstediği Maaş Ortaya Çıktı! Fenerbahçe Beklemede

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
06.02.2025 - 11:58

Uzun yıllardır forma giydiği takımı ile henüz anlaşma sağlayamayan Zehra Güneş'in istediği maaş belli oldu. Birçok talibi olan milli oyuncunun isteğinin henüz kabul görmediği, Fenerbahçe'nin durumu takip ettiği ifade edildi.

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Eczacıbaşı'nda forma giyen Hande Baladın ile 2025-2026 sezonu için prensip anlaşmasına Fenerbahçe, bir yıldızı daha radarına aldı.

Eczacıbaşı'nda forma giyen Hande Baladın ile 2025-2026 sezonu için prensip anlaşmasına Fenerbahçe, bir yıldızı daha radarına aldı.

Vargas, Arina, Eda Erdem gibi dünya voleybolunun önde gelen isimlerini kadrosunda bulunduran Sarı Melekler, Zehra Güneş'in peşine düştü.

Vargas, Arina, Eda Erdem gibi dünya voleybolunun önde gelen isimlerini kadrosunda bulunduran Sarı Melekler, Zehra Güneş'in peşine düştü.

Güneş ile yapılan ilk görüşmenin olumlu geçtiği kaydedildi.

Güneş ile yapılan ilk görüşmenin olumlu geçtiği kaydedildi.

25 yaşındaki orta oyuncunun Vakıfbank'tan yeni sözleşme için yıllık 45 milyon lira istediği, bu talebinin sarı-siyahlı kulübü tarafından henüz kabul görmediği de ortaya çıktı.

25 yaşındaki orta oyuncunun Vakıfbank'tan yeni sözleşme için yıllık 45 milyon lira istediği, bu talebinin sarı-siyahlı kulübü tarafından henüz kabul görmediği de ortaya çıktı.

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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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