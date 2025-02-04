Süper Lig'e Hoş Geldiniz: Arda Kardeşler'e VAR'daki Meslektaşından Tepki
Süper Lig'e Hoş Geldiniz: Arda Kardeşler'e VAR'daki Meslektaşından Tepki
Türkiye Futbol Federasyonu, VAR'daki hakemlerin yabancı olacağını açıklamış, karar sezonun ikinci devresinin ilk haftasından itibaren uygulanmaya başlanmıştı. Yurt dışından görevlendirilen isimlerin nasıl bir performans ortaya koyacağı her hafta merakla beklenirken meslektaşlarının bazı kararlarına anlam veremedikleri ortaya çıktı.
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Süper Lig'in 22. haftasında Alanyaspor, deplasmanda Göztepe'yi 1-0 yenmişti.
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Maçı yöneten isim, son olarak 28 Ekim 2024'te oynanan Galatasaray - Beşiktaş mücadelesini yöneten Arda Kardeşler'di.
Karşılaşmanın Polonyalı VAR hakemi Pawel Pskit, Kardeşler'i üç kez incelemeye çağırmıştı. TFF tarafından yayınlanan VAR kayıtlarında Pskit'in meslektaşına tepki gösterdiği ortaya çıktı 👇
Tüm VAR kayıtlarına buradan ulaşabilirsiniz 👇
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Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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