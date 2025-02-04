Süper Lig'e Hoş Geldiniz: Arda Kardeşler'e VAR'daki Meslektaşından Tepki

Türkiye Futbol Federasyonu, VAR'daki hakemlerin yabancı olacağını açıklamış, karar sezonun ikinci devresinin ilk haftasından itibaren uygulanmaya başlanmıştı. Yurt dışından görevlendirilen isimlerin nasıl bir performans ortaya koyacağı her hafta merakla beklenirken meslektaşlarının bazı kararlarına anlam veremedikleri ortaya çıktı.