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Kerem Aktürkoğlu'nun Benfica'da İşi Artık Olduğundan Daha da Zor!

Kerem Aktürkoğlu'nun Benfica'da İşi Artık Olduğundan Daha da Zor!

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
04.02.2025 - 18:51

Benfica'dan takım içindeki dengeleri değiştirebilecek bir hamle geldi. Kırmızı-beyazlılar, Kerem Aktürkoğlu'nun geleceğini riske sokacak transferi resmen açıkladı. Milli futbolcunun artık daha fazla çabalaması gerekebilir.

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Benfica kariyerine muhteşem bir başlangıç yapan Kerem Aktürkoğlu'nun son haftalardaki performansı tartışma konusuydu.

Benfica kariyerine muhteşem bir başlangıç yapan Kerem Aktürkoğlu'nun son haftalardaki performansı tartışma konusuydu.

Son olarak geçtiğimiz yılın aralık ayında fileleri havalandıran milli futbolcu, formasını 20 yaşındaki Andreas Schjelderup'a kaptırmıştı.

Son olarak geçtiğimiz yılın aralık ayında fileleri havalandıran milli futbolcu, formasını 20 yaşındaki Andreas Schjelderup'a kaptırmıştı.

Karşılaşmalara yedekte başlayan 26 yaşındaki oyuncuya kötü haber geldi.

Karşılaşmalara yedekte başlayan 26 yaşındaki oyuncuya kötü haber geldi.

Kırmızı-beyazlı kulüp, Kerem'in bölgesine bir dönem Galatasaray ve Fenerbahçe'de de forma giyen Bruma'yı transfer etti.

Kırmızı-beyazlı kulüp, Kerem'in bölgesine bir dönem Galatasaray ve Fenerbahçe'de de forma giyen Bruma'yı transfer etti.

Bu sezon 29 maçta 11 gol 9 asistle oynayan Bruma için Braga'ya 6 milyon euro ödendiği açıklandı.

Bu sezon 29 maçta 11 gol 9 asistle oynayan Bruma için Braga'ya 6 milyon euro ödendiği açıklandı.

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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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