Kerem Aktürkoğlu'nun Benfica'da İşi Artık Olduğundan Daha da Zor!
Kerem Aktürkoğlu'nun Benfica'da İşi Artık Olduğundan Daha da Zor!
Benfica'dan takım içindeki dengeleri değiştirebilecek bir hamle geldi. Kırmızı-beyazlılar, Kerem Aktürkoğlu'nun geleceğini riske sokacak transferi resmen açıkladı. Milli futbolcunun artık daha fazla çabalaması gerekebilir.
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Benfica kariyerine muhteşem bir başlangıç yapan Kerem Aktürkoğlu'nun son haftalardaki performansı tartışma konusuydu.
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Son olarak geçtiğimiz yılın aralık ayında fileleri havalandıran milli futbolcu, formasını 20 yaşındaki Andreas Schjelderup'a kaptırmıştı.
Karşılaşmalara yedekte başlayan 26 yaşındaki oyuncuya kötü haber geldi.
Kırmızı-beyazlı kulüp, Kerem'in bölgesine bir dönem Galatasaray ve Fenerbahçe'de de forma giyen Bruma'yı transfer etti.
Bu sezon 29 maçta 11 gol 9 asistle oynayan Bruma için Braga'ya 6 milyon euro ödendiği açıklandı.
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Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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