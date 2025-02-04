Beşiktaş'tan Alexander Sörloth İddiasına Cevap Geldi!
Beşiktaş'tan Alexander Sörloth İddiasına Cevap Geldi!
Beşiktaş, Atletico Madrid forması giyen Alexander Sörloth'la herhangi bir transfer görüşmesinde bulunulmadığını açıkladı. Siyah-beyazlı kulüp, Norveçli oyuncuyla ilgili çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirtti.
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Süper Lig'de bir dönem Trabzonspor formasıyla gol krallığı yaşayan, şu anda da Atletico Madrid'in forveti konumunda bulunan Sörloth'un Beşiktaş'la anlaştığı iddia edilmişti.
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Haber, siyah-beyazlı kulüp tarafından yalanlandı.
Beşiktaş'tan yapılan açıklama 👇
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Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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