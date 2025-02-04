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Beşiktaş'tan Alexander Sörloth İddiasına Cevap Geldi!

Beşiktaş'tan Alexander Sörloth İddiasına Cevap Geldi!

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
04.02.2025 - 17:13

Beşiktaş, Atletico Madrid forması giyen Alexander Sörloth'la herhangi bir transfer görüşmesinde bulunulmadığını açıkladı. Siyah-beyazlı kulüp, Norveçli oyuncuyla ilgili çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirtti.

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Süper Lig'de bir dönem Trabzonspor formasıyla gol krallığı yaşayan, şu anda da Atletico Madrid'in forveti konumunda bulunan Sörloth'un Beşiktaş'la anlaştığı iddia edilmişti.

Süper Lig'de bir dönem Trabzonspor formasıyla gol krallığı yaşayan, şu anda da Atletico Madrid'in forveti konumunda bulunan Sörloth'un Beşiktaş'la anlaştığı iddia edilmişti.

Haber, siyah-beyazlı kulüp tarafından yalanlandı.

Haber, siyah-beyazlı kulüp tarafından yalanlandı.

Beşiktaş'tan yapılan açıklama 👇

Beşiktaş'tan yapılan açıklama 👇

Kulübümüzden Açıklama

Kulübümüzün profesyonel futbolcu Alexander Sörloth’la anlaşmaya vardığı iddiasıyla yazılı ve görsel basınla sosyal medyada paylaşılan haberler gerçek dışıdır.

Kulübümüzün söz konusu futbolcu için herhangi bir girişimi olmamıştır.

Kamuoyunun ve taraftarlarımızın bilgisine saygılarımızla sunarız.

Beşiktaş JK

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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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