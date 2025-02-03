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Gaziantep FK Maçının Ardından Galatasaray'a Fenerbahçe'den Tepki

Gaziantep FK Maçının Ardından Galatasaray'a Fenerbahçe'den Tepki

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
04.02.2025 - 00:22

Bu sezon sadece sahayla kalmayan Fenerbahçe - Galatasaray gerginliği bir kez daha sosyal medyaya taşındı. Sarı-lacivertli kulüp, ezeli rakibinin Gaziantep FK galibiyeti sonrası çarpıcı bir paylaşıma imza attı.

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Galatasaray, Süper Lig'in 22. haftasında Gaziantep FK'yı Ahmed Kutucu'nun golüyle 1-0 geçmişti.

Galatasaray, Süper Lig'in 22. haftasında Gaziantep FK'yı Ahmed Kutucu'nun golüyle 1-0 geçmişti.

Mücadelenin hakemi Kadir Sağlam'ın kararları, gündem olmuştu.

Mücadelenin hakemi Kadir Sağlam'ın kararları, gündem olmuştu.

Fenerbahçe, karşılaşmanın ardından ezeli rakibini hedef aldı.

Fenerbahçe, karşılaşmanın ardından ezeli rakibini hedef aldı.

Sarı-lacivertliler, X'ten Galatasaray'a "Korkmayın! Utanmanızı beklemiyoruz." dedi.

Sarı-lacivertliler, X'ten Galatasaray'a "Korkmayın! Utanmanızı beklemiyoruz." dedi.
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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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