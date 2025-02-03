Gaziantep FK Maçının Ardından Galatasaray'a Fenerbahçe'den Tepki
Gaziantep FK Maçının Ardından Galatasaray'a Fenerbahçe'den Tepki
Bu sezon sadece sahayla kalmayan Fenerbahçe - Galatasaray gerginliği bir kez daha sosyal medyaya taşındı. Sarı-lacivertli kulüp, ezeli rakibinin Gaziantep FK galibiyeti sonrası çarpıcı bir paylaşıma imza attı.
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Galatasaray, Süper Lig'in 22. haftasında Gaziantep FK'yı Ahmed Kutucu'nun golüyle 1-0 geçmişti.
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Mücadelenin hakemi Kadir Sağlam'ın kararları, gündem olmuştu.
Fenerbahçe, karşılaşmanın ardından ezeli rakibini hedef aldı.
Sarı-lacivertliler, X'ten Galatasaray'a "Korkmayın! Utanmanızı beklemiyoruz." dedi.
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Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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