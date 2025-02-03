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Yapıyorlar Bu Sporu! Geçtiğimiz Hafta Spor Dünyasına Dair Atılmış En Komik Tweetler

Yapıyorlar Bu Sporu! Geçtiğimiz Hafta Spor Dünyasına Dair Atılmış En Komik Tweetler

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
03.02.2025 - 17:37

Spor dünyasında heyecanın eksik olmadığı bir haftayı daha geride bıraktık. Özellikle futbol gündemi her zaman olduğu gibi çok hareketliydi. Talisca, Fenerbahçe formasını giydi. Avrupa Ligi'nde lig etabı sona erdi. Bakalım geçtiğimiz hafta kimler Twitter'daki paylaşımlarıyla olaylara nasıl renk katmış?

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1. Beşiktaş'ın kader 😯

1. Beşiktaş'ın kader 😯
twitter.com

2. Bakalım hala eskisi gibi mi?

2. Bakalım hala eskisi gibi mi?
twitter.com

3. Çok benziyorlar gerçekten 😂

3. Çok benziyorlar gerçekten 😂
twitter.com

4. Berke'ye hak verildi

4. Berke'ye hak verildi
twitter.com

5. "Skorer"

5. "Skorer"
twitter.com
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6. 1.6 milyon euro...

6. 1.6 milyon euro...
twitter.com

7. 😂

7. 😂
twitter.com

8. Beşiktaş'ın kapısından döndü

8. Beşiktaş'ın kapısından döndü
twitter.com

9. Yazık etti kendine

9. Yazık etti kendine
twitter.com

10. Öyle habere böyle cevap 😁

10. Öyle habere böyle cevap 😁
twitter.com
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11. Tehlike 🫢

11. Tehlike 🫢
twitter.com

12. Dillere düştü 😂

12. Dillere düştü 😂
twitter.com

13. Bu kadar benzer

13. Bu kadar benzer
twitter.com

14. 😁😁

14. 😁😁
twitter.com

15. Net 👌

15. Net 👌
twitter.com
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16. Osimhen geldiğinde çok daha başkaydı sanki sizce?

16. Osimhen geldiğinde çok daha başkaydı sanki sizce?
twitter.com

17. 😂🧿

17. 😂🧿
twitter.com

18. Takımlarımız döngüden çıkamıyor

18. Takımlarımız döngüden çıkamıyor
twitter.com

19. Zaten 😉

19. Zaten 😉
twitter.com

20. Bir de Huntelaar'da

20. Bir de Huntelaar'da
twitter.com
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21. 😂

21. 😂
twitter.com

22. İlk 45 dakika ne olduğunu kimse çözemiyor

22. İlk 45 dakika ne olduğunu kimse çözemiyor
twitter.com

23. Kesin yaşandı 😂

23. Kesin yaşandı 😂
twitter.com

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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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