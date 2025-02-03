Yapıyorlar Bu Sporu! Geçtiğimiz Hafta Spor Dünyasına Dair Atılmış En Komik Tweetler
Yapıyorlar Bu Sporu! Geçtiğimiz Hafta Spor Dünyasına Dair Atılmış En Komik Tweetler
Spor dünyasında heyecanın eksik olmadığı bir haftayı daha geride bıraktık. Özellikle futbol gündemi her zaman olduğu gibi çok hareketliydi. Talisca, Fenerbahçe formasını giydi. Avrupa Ligi'nde lig etabı sona erdi. Bakalım geçtiğimiz hafta kimler Twitter'daki paylaşımlarıyla olaylara nasıl renk katmış?
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1. Beşiktaş'ın kader 😯
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2. Bakalım hala eskisi gibi mi?
3. Çok benziyorlar gerçekten 😂
4. Berke'ye hak verildi
5. "Skorer"
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6. 1.6 milyon euro...
7. 😂
8. Beşiktaş'ın kapısından döndü
9. Yazık etti kendine
10. Öyle habere böyle cevap 😁
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11. Tehlike 🫢
12. Dillere düştü 😂
13. Bu kadar benzer
14. 😁😁
15. Net 👌
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16. Osimhen geldiğinde çok daha başkaydı sanki sizce?
17. 😂🧿
18. Takımlarımız döngüden çıkamıyor
19. Zaten 😉
20. Bir de Huntelaar'da
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21. 😂
22. İlk 45 dakika ne olduğunu kimse çözemiyor
23. Kesin yaşandı 😂
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Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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