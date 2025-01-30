Katkı Sağlar mı? Galatasaray Taraftarından Alvaro Morata Transferine Gelen Yorumlar

Victor Osimhen transferiyle büyük ses getiren Galatasaray, bir yıldız futbolcuyu daha kadrosuna kattığını açıklamaya açıklamaya hazırlanıyor. Sarı-kırmızılı kulüp, Millan'da forma giyen tecrübeli golcü Alvaro Morata ile her konuda anlaştı. Transferin kısa süre içinde resmi olarak duyurulması beklenirken yapılan hamlenin doğru olup olmadığı sosyal medyada gündem oldu. 👇