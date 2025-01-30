onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Spor
Futbol
Galatasaray
Katkı Sağlar mı? Galatasaray Taraftarından Alvaro Morata Transferine Gelen Yorumlar

Katkı Sağlar mı? Galatasaray Taraftarından Alvaro Morata Transferine Gelen Yorumlar

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
30.01.2025 - 20:35

Victor Osimhen transferiyle büyük ses getiren Galatasaray, bir yıldız futbolcuyu daha kadrosuna kattığını açıklamaya açıklamaya hazırlanıyor. Sarı-kırmızılı kulüp, Millan'da forma giyen tecrübeli golcü Alvaro Morata ile her konuda anlaştı. Transferin kısa süre içinde resmi olarak duyurulması beklenirken yapılan hamlenin doğru olup olmadığı sosyal medyada gündem oldu. 👇

Transferin detayları 👇

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Taraftarların gelişmeye dair paylaşımları 👇

Taraftarların gelişmeye dair paylaşımları 👇
twitter.com

1.

1.
twitter.com

2.

2.
twitter.com

3.

3.
twitter.com

4.

4.
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

5.

5.
twitter.com

6.

6.
twitter.com

7.

7.
twitter.com

8.

8.
twitter.com

9.

9.
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

10.

10.
twitter.com

11.

11.
twitter.com

12.

12.
twitter.com

13.

13.
twitter.com

14.

14.
twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilgini çekebilir 👀

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın