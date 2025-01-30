Katkı Sağlar mı? Galatasaray Taraftarından Alvaro Morata Transferine Gelen Yorumlar
Katkı Sağlar mı? Galatasaray Taraftarından Alvaro Morata Transferine Gelen Yorumlar
Victor Osimhen transferiyle büyük ses getiren Galatasaray, bir yıldız futbolcuyu daha kadrosuna kattığını açıklamaya açıklamaya hazırlanıyor. Sarı-kırmızılı kulüp, Millan'da forma giyen tecrübeli golcü Alvaro Morata ile her konuda anlaştı. Transferin kısa süre içinde resmi olarak duyurulması beklenirken yapılan hamlenin doğru olup olmadığı sosyal medyada gündem oldu. 👇
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Taraftarların gelişmeye dair paylaşımları 👇
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Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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