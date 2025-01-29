Eski Hakem Ali Palabıyık'tan Çok Konuşulacak Galatasaray Sözleri!
Eski Hakem Ali Palabıyık'tan Çok Konuşulacak Galatasaray Sözleri!
Eski hakem Ali Palabıyık, Galatasaray'la ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Daha önce Alanyaspor-Galatasaray maçında verdiği kırmızı kart kararının hatalı olduğunu kabul eden Palabıyık, hakemlik kariyerinin de sarı-kırmızılı takıma kırmızı kart gösterdiği için sona erdiğini öne sürdü.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
HT Spor’da Galatasaray-Konyaspor maçındaki tartışmalı pozisyonları değerlendiren eski hakem Ali Palabıyık, Galatasaray’ın uzun süredir kırmızı kart görmediğini belirtti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Palabıyık, hakemliğinin Galatasaray’a gösterdiği kırmızı kart sonrası sona erdiğini de iddia etti.
"En son Galatasaray'a ben kırmızı kart gösterdiğimde hakemliğim bitti."
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın
Biraz adalet olsa gs ilk beşe zor girer, artık göz göre göre kollanıyorlar.
Adalet olsa Fener ilk 6 ya giremez, Galatasaray ile arasındaki puan farkı şu an 6 değil 16 olurdu.
Fenerbahçe trollu editör yine paylaşım yapmış. Hatalı kart gösterdiğini kendisi açıklamış. peki o dönem Ali Koç un başkani olduğu kulüpler Birliği ne açıklam... Devamını Gör
Özgür Özel göstersin en iyisi.