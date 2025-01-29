Eski Hakem Ali Palabıyık'tan Çok Konuşulacak Galatasaray Sözleri!

Eski hakem Ali Palabıyık, Galatasaray'la ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Daha önce Alanyaspor-Galatasaray maçında verdiği kırmızı kart kararının hatalı olduğunu kabul eden Palabıyık, hakemlik kariyerinin de sarı-kırmızılı takıma kırmızı kart gösterdiği için sona erdiğini öne sürdü.