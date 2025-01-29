Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Spor
Futbol
Eski Hakem Ali Palabıyık'tan Çok Konuşulacak Galatasaray Sözleri!

Eski Hakem Ali Palabıyık'tan Çok Konuşulacak Galatasaray Sözleri!

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
29.01.2025 - 08:55

Eski hakem Ali Palabıyık, Galatasaray'la ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Daha önce Alanyaspor-Galatasaray maçında verdiği kırmızı kart kararının hatalı olduğunu kabul eden Palabıyık, hakemlik kariyerinin de sarı-kırmızılı takıma kırmızı kart gösterdiği için sona erdiğini öne sürdü.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

HT Spor’da Galatasaray-Konyaspor maçındaki tartışmalı pozisyonları değerlendiren eski hakem Ali Palabıyık, Galatasaray’ın uzun süredir kırmızı kart görmediğini belirtti.

HT Spor’da Galatasaray-Konyaspor maçındaki tartışmalı pozisyonları değerlendiren eski hakem Ali Palabıyık, Galatasaray’ın uzun süredir kırmızı kart görmediğini belirtti.

'Kabak bir hakemin başına patlayacak' diyerek meslektaşlarına uyarıda bulunan Palabıyık, hakemlerin bariz kırmızı kartları cesurca vermesi gerektiğini söyledi.

Palabıyık, hakemliğinin Galatasaray’a gösterdiği kırmızı kart sonrası sona erdiğini de iddia etti.

Palabıyık, hakemliğinin Galatasaray’a gösterdiği kırmızı kart sonrası sona erdiğini de iddia etti.

Palabıyık'ın açıklamaları şöyle 👇

"En son Galatasaray'a ben kırmızı kart gösterdiğimde hakemliğim bitti."

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilgini çekebilir 👀

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
9
7
4
2
1
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
Çeyrek Muhalif

Biraz adalet olsa gs ilk beşe zor girer, artık göz göre göre kollanıyorlar.

ftmhmmtevik

Adalet olsa Fener ilk 6 ya giremez, Galatasaray ile arasındaki puan farkı şu an 6 değil 16 olurdu.

ftmhmmtevik

Fenerbahçe trollu editör yine paylaşım yapmış. Hatalı kart gösterdiğini kendisi açıklamış. peki o dönem Ali Koç un başkani olduğu kulüpler Birliği ne açıklam... Devamını Gör

Can vanKamp

Özgür Özel göstersin en iyisi.