Zeki Demirkubuz'dan Fenerbahçe'ye İmza Atan Talisca Yorumu
Zeki Demirkubuz'dan Fenerbahçe'ye İmza Atan Talisca Yorumu
Fanatik Beşiktaş taraftarı olan ünlü yönetmen Zeki Demirkubuz, eski futbolcuları Anderson Talisca'nın Fenerbahçe'ye gitmesine dair yorumda bulundu. Demirkubuz, Brezilyalı oyuncunun kararını kendine has tarzıyla eleştirdi.
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Fenerbahçe, Beşiktaş'ın Süper Lig'de 16-17 sezonunda yaşadığı şampiyonlukta büyük katkısı olan Anderson Talisca'yla 1,5 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.
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30 yaşındaki futbolcunun çubukluyu sırtına geçirmesi Beşiktaş taraftarını hayal kırıklığına uğrattı.
Zeki Demirkubuz da Talisca'nın tercihinin yanlış olduğunu düşünler arasındaki yerini aldı.
X hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: 👇
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Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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