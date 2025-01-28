Zeki Demirkubuz'dan Fenerbahçe'ye İmza Atan Talisca Yorumu

'İnönüye gelip o sesi hatırladığında biraz burulacak, ıslıktan kulakları patlarken mancayı düşünüp rahatlayacak ama ne halt ettiğini yıllar sonra, her şey geride kalıp, herkes anlamını yitirirken ve sadece iyi ve güzel olanı anımsarken anlayacak.Mal değilse tabii :)'