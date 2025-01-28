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Zeki Demirkubuz'dan Fenerbahçe'ye İmza Atan Talisca Yorumu

Zeki Demirkubuz'dan Fenerbahçe'ye İmza Atan Talisca Yorumu

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
28.01.2025 - 23:56

Fanatik Beşiktaş taraftarı olan ünlü yönetmen Zeki Demirkubuz, eski futbolcuları Anderson Talisca'nın Fenerbahçe'ye gitmesine dair yorumda bulundu. Demirkubuz, Brezilyalı oyuncunun kararını kendine has tarzıyla eleştirdi.

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Fenerbahçe, Beşiktaş'ın Süper Lig'de 16-17 sezonunda yaşadığı şampiyonlukta büyük katkısı olan Anderson Talisca'yla 1,5 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Fenerbahçe, Beşiktaş'ın Süper Lig'de 16-17 sezonunda yaşadığı şampiyonlukta büyük katkısı olan Anderson Talisca'yla 1,5 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Kulübün sosyal medya hesabından Talisca'nın mukavele imzalayan fotoğrafıyla paylaşılan açıklamada, 'Yeni evine hoş geldin Talisca. Kulübümüz, yıldız futbolcu Anderson Talisca ile bir buçuk yıllık sözleşme imzalamıştır. Talisca'ya yeni evine hoş geldin diyor; sarı lacivertli çubuklu formamızla şampiyonluklarla taçlanan başarılı bir kariyer diliyoruz.' denildi.

30 yaşındaki futbolcunun çubukluyu sırtına geçirmesi Beşiktaş taraftarını hayal kırıklığına uğrattı.

30 yaşındaki futbolcunun çubukluyu sırtına geçirmesi Beşiktaş taraftarını hayal kırıklığına uğrattı.

Siyah-beyazlı taraftarlar, sosyal medyada Talisca'ya tepki gösterdi.

Zeki Demirkubuz da Talisca'nın tercihinin yanlış olduğunu düşünler arasındaki yerini aldı.

Zeki Demirkubuz da Talisca'nın tercihinin yanlış olduğunu düşünler arasındaki yerini aldı.

60 yaşındaki yönetmen, yıldız isme söylenmeden edemedi.

X hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: 👇

X hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: 👇
twitter.com

'İnönüye gelip o sesi hatırladığında biraz burulacak, ıslıktan kulakları patlarken mancayı düşünüp rahatlayacak ama ne halt ettiğini yıllar sonra, her şey geride kalıp, herkes anlamını yitirirken ve sadece iyi ve güzel olanı anımsarken anlayacak.Mal değilse tabii :)'

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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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