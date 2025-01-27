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Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ın Avrupa Maçının Hangi Kanalda Yayınlanacağı Belli Oldu!

Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ın Avrupa Maçının Hangi Kanalda Yayınlanacağı Belli Oldu!

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
27.01.2025 - 19:43

Bu sezon ilk kez lig formatında düzenlenen Avrupa Ligi'nde birinci aşamanın sonuna gelindi. Avrupa'nın kulüp bazındaki en büyük ikinci organizasyonunda ülkemizi temsil eden Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ın sekizinci ve son maçlarının hangi kanalda yayınlanacağı açıklandı.

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Avrupa kupalarının Türkiye'deki yayıncısı TRT, bu haftaki yayın akışını paylaştı.

Avrupa kupalarının Türkiye'deki yayıncısı TRT, bu haftaki yayın akışını paylaştı.

Avrupa Ligi'nde adını bir üst tura yazdırmak için sahaya çıkacak olan Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ın kritik karşılaşmalarını yayınlayacak kanallar belli oldu.

Ajax - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Ajax - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
  • 30 Ocak Perşembe I 23.00 I TRT 1

Midtjylland - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Midtjylland - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
  • 30 Ocak Perşembe I 23.00 I TRT SPOR

Twente - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Twente - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
  • 30 Ocak Perşembe I 23.00 I TRT SPOR YILDIZ

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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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