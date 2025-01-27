Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ın Avrupa Maçının Hangi Kanalda Yayınlanacağı Belli Oldu!

Bu sezon ilk kez lig formatında düzenlenen Avrupa Ligi'nde birinci aşamanın sonuna gelindi. Avrupa'nın kulüp bazındaki en büyük ikinci organizasyonunda ülkemizi temsil eden Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ın sekizinci ve son maçlarının hangi kanalda yayınlanacağı açıklandı.