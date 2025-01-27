Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ın Avrupa Maçının Hangi Kanalda Yayınlanacağı Belli Oldu!
Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ın Avrupa Maçının Hangi Kanalda Yayınlanacağı Belli Oldu!
Bu sezon ilk kez lig formatında düzenlenen Avrupa Ligi'nde birinci aşamanın sonuna gelindi. Avrupa'nın kulüp bazındaki en büyük ikinci organizasyonunda ülkemizi temsil eden Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ın sekizinci ve son maçlarının hangi kanalda yayınlanacağı açıklandı.
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Avrupa kupalarının Türkiye'deki yayıncısı TRT, bu haftaki yayın akışını paylaştı.
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Ajax - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Midtjylland - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Twente - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
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Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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