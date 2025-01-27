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Yapıyorlar Bu Sporu! Geçtiğimiz Hafta Spor Dünyasına Dair Atılmış En Komik Tweetler

Yapıyorlar Bu Sporu! Geçtiğimiz Hafta Spor Dünyasına Dair Atılmış En Komik Tweetler

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
27.01.2025 - 16:43

Spor dünyasında heyecanın eksik olmadığı bir haftayı daha geride bıraktık. Özellikle futbol gündemi her zaman olduğu gibi çok hareketliydi. Transfer dönemi başladı, Avrupa maçları oynandı. Bakalım geçtiğimiz hafta kimler Twitter'daki paylaşımlarıyla olaylara nasıl renk katmış?

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1. Şov başlıyor 🙌🏻

1. Şov başlıyor 🙌🏻
twitter.com

2. Daha iyi olabilirmiş evet 😬

2. Daha iyi olabilirmiş evet 😬
twitter.com

3. Haklı 😎

3. Haklı 😎
twitter.com

4. Athletic'i yenip Antalyaspor'a takılmak olmadı ama

4. Athletic'i yenip Antalyaspor'a takılmak olmadı ama
twitter.com

5. Her yerdeler 😍

5. Her yerdeler 😍
twitter.com
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6. Lyon kabusu 🙃

6. Lyon kabusu 🙃
twitter.com

7. Son sezonu gibi

7. Son sezonu gibi
twitter.com

8. Fenerbahçe'nin kader 😂

9. Çok kötü maçtı gerçekten

9. Çok kötü maçtı gerçekten
twitter.com

10. Maalesef böyle anları var...

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11. Bu sefer kurtuldu da Türkiye'de dönecek mi?

11. Bu sefer kurtuldu da Türkiye'de dönecek mi?
twitter.com

12. Futbol dışında her şeyin konuşulduğu program 😁

13. 40 milyon euro...

13. 40 milyon euro...
twitter.com

14. Kim gelirse gelsin bitmeyecek tartışma

14. Kim gelirse gelsin bitmeyecek tartışma
twitter.com

15. İyi transfer 🚀

15. İyi transfer 🚀
twitter.com
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16. Sonunda bitti... Ahmed Kutucu

16. Sonunda bitti... Ahmed Kutucu
twitter.com

17. Yeri dolmadı 🥲

17. Yeri dolmadı 🥲
twitter.com

18. Süper Lig'in değişmez kuralı sadece Galatasaray değil

18. Süper Lig'in değişmez kuralı sadece Galatasaray değil
twitter.com

19. Harbiden ya akşam akşam 😁

20. Hatırlayanlar? Yoruma bekleriz 🤔

20. Hatırlayanlar? Yoruma bekleriz 🤔
twitter.com
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21. Sessiz kaldı Galatasaray

21. Sessiz kaldı Galatasaray
twitter.com

22. Kesinlikle

22. Kesinlikle
twitter.com

23. Yok artık 😳

23. Yok artık 😳
twitter.com

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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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