Yapıyorlar Bu Sporu! Geçtiğimiz Hafta Spor Dünyasına Dair Atılmış En Komik Tweetler
Yapıyorlar Bu Sporu! Geçtiğimiz Hafta Spor Dünyasına Dair Atılmış En Komik Tweetler
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1. Şov başlıyor 🙌🏻
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2. Daha iyi olabilirmiş evet 😬
3. Haklı 😎
4. Athletic'i yenip Antalyaspor'a takılmak olmadı ama
5. Her yerdeler 😍
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6. Lyon kabusu 🙃
7. Son sezonu gibi
9. Çok kötü maçtı gerçekten
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11. Bu sefer kurtuldu da Türkiye'de dönecek mi?
13. 40 milyon euro...
14. Kim gelirse gelsin bitmeyecek tartışma
15. İyi transfer 🚀
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16. Sonunda bitti... Ahmed Kutucu
17. Yeri dolmadı 🥲
18. Süper Lig'in değişmez kuralı sadece Galatasaray değil
20. Hatırlayanlar? Yoruma bekleriz 🤔
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21. Sessiz kaldı Galatasaray
22. Kesinlikle
23. Yok artık 😳
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Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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