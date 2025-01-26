Rizespor - Adana Demirspor Maçında Yaşananlar Size "Yok Artık" Dedirtebilir!

Rizespor - Adana Demirspor maçında Ali Sowe'un attığı gol, VAR incelemesinin ardından hakem Çağdaş Altay tarafından onaylandı. Ancak maç yeniden başlamadan pozisyon bir kez daha incelendi ve gol iptal edildi. Yayıncı kuruluş, VAR sisteminde teknik bir arıza yaşandığını açıkladı.