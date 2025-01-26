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Rizespor - Adana Demirspor Maçında Yaşananlar Size "Yok Artık" Dedirtebilir!

Rizespor - Adana Demirspor Maçında Yaşananlar Size "Yok Artık" Dedirtebilir!

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
26.01.2025 - 14:26

Rizespor - Adana Demirspor maçında Ali Sowe'un attığı gol, VAR incelemesinin ardından hakem Çağdaş Altay tarafından onaylandı. Ancak maç yeniden başlamadan pozisyon bir kez daha incelendi ve gol iptal edildi. Yayıncı kuruluş, VAR sisteminde teknik bir arıza yaşandığını açıkladı.

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Türk futboluna "adalet" getirmesi beklenen VAR sistemi, her geçen gün daha sık eleştiriliyor.

Türk futboluna "adalet" getirmesi beklenen VAR sistemi, her geçen gün daha sık eleştiriliyor.

Orta hakem ile sistemin başındaki isimler arasındaki iletişimsizliğin zamanla güven duygusunu zedelediği futbolseverler ve yorumcular tarafından hoş karşılanmamaya başlandı.

Rizespor - Adana Demirspor maçında da dikkat çekici bir olay yaşandı.

Rizespor - Adana Demirspor maçında da dikkat çekici bir olay yaşandı.

VAR'dan iki farklı karar çıktı.

Ev sahibi ekip, Ali Sowe'un golüyle öne geçti, pozisyon VAR tarafından incelendi, Çağdaş Altay, orta noktayı gösterdi. Sonrasıysa şöyle: 👇

Ev sahibi ekip, Ali Sowe'un golüyle öne geçti, pozisyon VAR tarafından incelendi, Çağdaş Altay, orta noktayı gösterdi. Sonrasıysa şöyle: 👇

Maç başlamadı ve pozisyon tekrar incelendi, gol iptal edildi. Yayıncı kuruluş, VAR sisteminde teknik bir hata olduğunu açıkladı.

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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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