Rizespor - Adana Demirspor Maçında Yaşananlar Size "Yok Artık" Dedirtebilir!
Rizespor - Adana Demirspor Maçında Yaşananlar Size "Yok Artık" Dedirtebilir!
Rizespor - Adana Demirspor maçında Ali Sowe'un attığı gol, VAR incelemesinin ardından hakem Çağdaş Altay tarafından onaylandı. Ancak maç yeniden başlamadan pozisyon bir kez daha incelendi ve gol iptal edildi. Yayıncı kuruluş, VAR sisteminde teknik bir arıza yaşandığını açıkladı.
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Türk futboluna "adalet" getirmesi beklenen VAR sistemi, her geçen gün daha sık eleştiriliyor.
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Rizespor - Adana Demirspor maçında da dikkat çekici bir olay yaşandı.
Ev sahibi ekip, Ali Sowe'un golüyle öne geçti, pozisyon VAR tarafından incelendi, Çağdaş Altay, orta noktayı gösterdi. Sonrasıysa şöyle: 👇
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Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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