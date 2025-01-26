Fenerbahçe'den Okan Buruk ve Metin Öztürk'e Gece Yarısında Cevap!
Fenerbahçe'den Okan Buruk ve Metin Öztürk'e Gece Yarısında Cevap!
Fenerbahçe, ezeli rakibi Galatasaray'ın İkinci Başkanı Metin Öztürk ve Teknik Direktörü Okan Buruk'un açıklamalarına yanıt verdi. Sarı-lacivertli kulüp, bir kez daha yapı vurgusu yaparak adalet çağrısında bulundu.
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Süper Lig'in 21. haftasında lider Galatasaray, sahasında Konyaspor'u 1-0 mağlup ederek zirvedeki yerini korudu.
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Mücadelenin ardından sarı-kırmızılı ekibin teknik direktörü Okan Buruk, gözlerinin Fenerbahçe - Göztepe karşılaşmasında olacağını dile getirdi. 👇
İkinci Başkan Metin Öztürk de Buruk'un açıklamalarına benzer bir konuşma gerçekleştirdi. 👇
Fenerbahçe'den saat 01.45'te cevap geldi. 👇
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Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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