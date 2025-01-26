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Fenerbahçe'den Okan Buruk ve Metin Öztürk'e Gece Yarısında Cevap!

Fenerbahçe'den Okan Buruk ve Metin Öztürk'e Gece Yarısında Cevap!

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
26.01.2025 - 08:41

Fenerbahçe, ezeli rakibi Galatasaray'ın İkinci Başkanı Metin Öztürk ve Teknik Direktörü Okan Buruk'un açıklamalarına yanıt verdi. Sarı-lacivertli kulüp, bir kez daha yapı vurgusu yaparak adalet çağrısında bulundu.

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Süper Lig'in 21. haftasında lider Galatasaray, sahasında Konyaspor'u 1-0 mağlup ederek zirvedeki yerini korudu.

Süper Lig'in 21. haftasında lider Galatasaray, sahasında Konyaspor'u 1-0 mağlup ederek zirvedeki yerini korudu.

Galibiyeti getiren gol, 22. dakikada Osimhen'in penaltısından geldi.

Mücadelenin ardından sarı-kırmızılı ekibin teknik direktörü Okan Buruk, gözlerinin Fenerbahçe - Göztepe karşılaşmasında olacağını dile getirdi. 👇

Mücadelenin ardından sarı-kırmızılı ekibin teknik direktörü Okan Buruk, gözlerinin Fenerbahçe - Göztepe karşılaşmasında olacağını dile getirdi. 👇

'Bugün farkı 9 puana çıkardık. Yarınki maçı seyredeceğiz. Özellikle tabii ki Göztepe gibi Avrupa yolunda önemli de futbol oynayan bir takım. Bize karşı da, Beşiktaş'a karşı da çok iyi oynadılar. Fenerbahçe - Göztepe maçı bu anlamda zorlu bir maç olacak tabii ki. Yani bu son iki haftanın hakem kararlarında baktığımızda gene onlara ki yani MHK'nin yapısı değişti biliyorsunuz. Bu değişen yapıdan sonraki yardımcı hakemlerin performanslarının da düşük olduğunu düşünüyorum. Özellikle VAR hakemlerinin performanslarının düşük olduğunu son iki maçta rakibimizin maçlarında da bunu net bir şekilde gördük. Tabii yarın gözümüz bu maçta, bu maçın hakemlerinde, bu maçın VAR hakeminde olacak. Biz de yarın televizyon başında bu maçı izleyeceğiz'

İkinci Başkan Metin Öztürk de Buruk'un açıklamalarına benzer bir konuşma gerçekleştirdi. 👇

İkinci Başkan Metin Öztürk de Buruk'un açıklamalarına benzer bir konuşma gerçekleştirdi. 👇

'Puan farkı 9'a çıktı. Belki geçen maç 2 puanımız alınmamış olsaydı 11 olacaktı. Biz, sezon sonu şampiyon olacağız. 11 puan farkla olacağız, 9 ile olacağız, 8 ile olacağız fark etmez. Sonuçta biz, şampiyon olacağız. İkinci sıradaki rakibimizin maçı var. Göztepe biliyorsunuz daha evvel bizimle çok dişli bir maç oynadı, çok iyi bir takım. Beşiktaş ile çok iyi bir maç oynadı. Avrupa hayalleri var. Diğer takımlar gibi... Çok iyi bir maç izleyeceğimizden eminim. İnşallah maçın hakemi, bizim Fenerbahçe'yi eze eze onların stadında yendiğimiz maçta yaptığı hatayı tekrarlamaz. Hakemin o hatası olmasaydı maç 7'ye 8'e giderdi. Canı sağ olsun. Biz, önümüze bakıyoruz. Sezon sonunda yine Galatasaray şampiyon olacak. Bir sonraki sezona da bu motivasyonla hazırlanacağız'

Fenerbahçe'den saat 01.45'te cevap geldi. 👇

Fenerbahçe'den saat 01.45'te cevap geldi. 👇

'Hakem kararlarıyla şımartılmakta birinci sıradaki rakibimiz, kendilerine gösterilmeyen kırmızı kartları örtbas etmek adına, Göztepe ile oynayacağımız maçın hakemine ‘sipariş’ gibi bir uyarı göndermiştir.

Geçmişte hakem toplantısında suyun öte tarafının hakkını savunmaktan çekinmeyen maçın hakemine... Önceliğiniz Türk futboludur. Kendi menfaatleri için sizi baskı altına alarak, hocamızın ve futbolcularımızın emeğine ve alın terine göz dikenler değil.

Bugünkü yönetiminiz tarafınızı belli edecektir. Şanlı tarihinde sarsılmaz iradesini defalarca göstermiş camiamızın nefesinin, bugün Kadıköy’de ensenizde olacağını hatırlatırız.

Kurdukları yapının değişeceğini anlayınca panikleyenlere karşı, taraftarımızı doksan dakika boyunca desteğe davet ediyoruz.

Birleş, savaş, zafer bizim olacak'

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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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