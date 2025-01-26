Fenerbahçe'den Okan Buruk ve Metin Öztürk'e Gece Yarısında Cevap!

'Bugün farkı 9 puana çıkardık. Yarınki maçı seyredeceğiz. Özellikle tabii ki Göztepe gibi Avrupa yolunda önemli de futbol oynayan bir takım. Bize karşı da, Beşiktaş'a karşı da çok iyi oynadılar. Fenerbahçe - Göztepe maçı bu anlamda zorlu bir maç olacak tabii ki. Yani bu son iki haftanın hakem kararlarında baktığımızda gene onlara ki yani MHK'nin yapısı değişti biliyorsunuz. Bu değişen yapıdan sonraki yardımcı hakemlerin performanslarının da düşük olduğunu düşünüyorum. Özellikle VAR hakemlerinin performanslarının düşük olduğunu son iki maçta rakibimizin maçlarında da bunu net bir şekilde gördük. Tabii yarın gözümüz bu maçta, bu maçın hakemlerinde, bu maçın VAR hakeminde olacak. Biz de yarın televizyon başında bu maçı izleyeceğiz'