Saras Jasikevicius'un Olimpiakos Maçındaki Galatasaray Örneği Gündemde!
Saras Jasikevicius'un Olimpiakos Maçındaki Galatasaray Örneği Gündemde!
Koç Saras Jasikevicius liderliğinde Basketbol Süper Ligi'nde zirvede yer alan Fenerbahçe Beko, EuroLeague'de de zirve yarışını sürdürüyor. Bir maç eksiğiyle ikinci sırada bulunan sarı-lacivertliler, son karşılaşmasında lider Olympiakos'u deplasmanda mağlup etmeyi başarmıştı. Jasikevicius'un, maçın ikinci periyodunun başında alınan molada oyuncularını uyarmak için Galatasaray'ı örnek göstermesi sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.
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Fenerbahçe Beko, Euroleague'in 23. hafta maçında lider Olympiacos’a konuk olmuştu.
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Karşılaşmayı kazanan taraf, 87-77'lik skorla temsilcimiz olmuştu.
Guduric, 21 sayılık katkısıyla galibiyette önemli bir rol oynamıştı.
Jasikevicius’un ikinci periyodun başında Olimpiakos'un aldığı molada öğrencilerine, Galatasaray karşılaşmasını hatırlatması, sosyal medyada büyük ilgi gördü.
“Bu maçı Galatasaray maçı mı zannettiniz? Sizinle dans ediyorlar" dedi 👇
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Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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