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Saras Jasikevicius'un Olimpiakos Maçındaki Galatasaray Örneği Gündemde!

Saras Jasikevicius'un Olimpiakos Maçındaki Galatasaray Örneği Gündemde!

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
26.01.2025 - 13:33

Koç Saras Jasikevicius liderliğinde Basketbol Süper Ligi'nde zirvede yer alan Fenerbahçe Beko, EuroLeague'de de zirve yarışını sürdürüyor. Bir maç eksiğiyle ikinci sırada bulunan sarı-lacivertliler, son karşılaşmasında lider Olympiakos'u deplasmanda mağlup etmeyi başarmıştı. Jasikevicius'un, maçın ikinci periyodunun başında alınan molada oyuncularını uyarmak için Galatasaray'ı örnek göstermesi sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

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Fenerbahçe Beko, Euroleague'in 23. hafta maçında lider Olympiacos’a konuk olmuştu.

Fenerbahçe Beko, Euroleague'in 23. hafta maçında lider Olympiacos’a konuk olmuştu.

Ligin en heyecanlı mücadeleleri arasında gösterilen maç, yine herkesi ekran başına kitlemişti.

Karşılaşmayı kazanan taraf, 87-77'lik skorla temsilcimiz olmuştu.

Karşılaşmayı kazanan taraf, 87-77'lik skorla temsilcimiz olmuştu.

Sarı-lacivertli ekip, bu sonuçla 15. galibiyetine imza atmıştı.

Guduric, 21 sayılık katkısıyla galibiyette önemli bir rol oynamıştı.

Guduric, 21 sayılık katkısıyla galibiyette önemli bir rol oynamıştı.

Guduric'in yanı sıra yeni transfer McCollum'un da kenardan gelerek 12 sayıyla öne çıkması, büyük fark yaratmıştı.

Jasikevicius’un ikinci periyodun başında Olimpiakos'un aldığı molada öğrencilerine, Galatasaray karşılaşmasını hatırlatması, sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Jasikevicius’un ikinci periyodun başında Olimpiakos'un aldığı molada öğrencilerine, Galatasaray karşılaşmasını hatırlatması, sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Tecrübeli çalıştırıcı, 95-81'le aldıkları derbi galibiyetine vurgu yaparak oyuncularından kendilerini toparlamalarını istedi.

“Bu maçı Galatasaray maçı mı zannettiniz? Sizinle dans ediyorlar" dedi 👇

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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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