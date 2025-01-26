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Alperen Şengün Cleveland Cavaliers Deplasmanında Houston Rockets'a Galibiyeti Getirdi!

Alperen Şengün Cleveland Cavaliers Deplasmanında Houston Rockets'a Galibiyeti Getirdi!

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
26.01.2025 - 10:29

Milli basketbolcumuz Alperen Şengün, NBA sahnesinde bir kez daha yıldızlaştı. 22 yaşındaki pivot, Houston Rockets’ın Doğu Konferansı lideri Cleveland Cavaliers’ı deplasmanda 135-131 mağlup ettiği maçta ortaya koyduğu mücadeleyle izleyenleri büyüledi.

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Houston Rockets, Doğu Konferansı lideri Cleveland Cavaliers'ı deplasmanda 135-131 mağlup ederek önemli bir galibiyete imza attı.

Houston Rockets, Doğu Konferansı lideri Cleveland Cavaliers'ı deplasmanda 135-131 mağlup ederek önemli bir galibiyete imza attı.

Zorlu karşılaşmaya ilk beşte başlayan Türk basketbolunun büyük yeteneği Alperen Şengün, gösterdiği performansla maça damgasını vurdu.

Genç yıldızımız zaferin mimarlarından biri oldu.

Genç yıldızımız zaferin mimarlarından biri oldu.

Cavaliers potasına 26 sayı bırakan Alperen, takımının en iyisi oldu.

Alperen'in 26 sayı, 8 ribaund, 3 asistlik performansından öne çıkan anlar 👇

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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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