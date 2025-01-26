Alperen Şengün Cleveland Cavaliers Deplasmanında Houston Rockets'a Galibiyeti Getirdi!
Alperen Şengün Cleveland Cavaliers Deplasmanında Houston Rockets'a Galibiyeti Getirdi!
Milli basketbolcumuz Alperen Şengün, NBA sahnesinde bir kez daha yıldızlaştı. 22 yaşındaki pivot, Houston Rockets’ın Doğu Konferansı lideri Cleveland Cavaliers’ı deplasmanda 135-131 mağlup ettiği maçta ortaya koyduğu mücadeleyle izleyenleri büyüledi.
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Houston Rockets, Doğu Konferansı lideri Cleveland Cavaliers'ı deplasmanda 135-131 mağlup ederek önemli bir galibiyete imza attı.
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Genç yıldızımız zaferin mimarlarından biri oldu.
Alperen'in 26 sayı, 8 ribaund, 3 asistlik performansından öne çıkan anlar 👇
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Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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