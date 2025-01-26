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2,5 Milyon Liralık Vurgun Yaptı: Eski Futbolcu Uche Odimba Dolandırıcılıktan Cezaevinde

2,5 Milyon Liralık Vurgun Yaptı: Eski Futbolcu Uche Odimba Dolandırıcılıktan Cezaevinde

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
26.01.2025 - 09:36

Türkiye'deki birçok alt lig takımı ile yeşil sahalara adım atan Uche Odimba, dolandırıcılıkla gündeme geldi. Nijeryalı futbolcu, Bulgaristan’dan bir kişiyi 'miras kaldı' yalanıyla kandırarak 2,5 milyon liralık vurgun yaptı. Siber polis tarafından yakalanan eski oyuncu, tutuklanarak cezaevine gönderildi. (ÇAĞDAŞ EVREN ŞENLİK / EKOL TV)

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Türkiye’de 14 farklı takımda top koşturan Nijeryalı Uche Odimba, dolandırıcılık dünyasında ortaya çıktı.

Türkiye’de 14 farklı takımda top koşturan Nijeryalı Uche Odimba, dolandırıcılık dünyasında ortaya çıktı.

Türk vatandaşlığına geçerek 'Arda' adını alan eski futbolcunun, bir organize suç çetesiyle birlikte dolandırıcılık yaptığı tespit edildi.

Bulgaristan’dan bir kişiyi “miras kaldı” yalanıyla kandırdı.

Bulgaristan’dan bir kişiyi “miras kaldı” yalanıyla kandırdı.

Odimba, çetenin sahte belgeler ve kimliklerle düzenlediği plan kapsamında, kurbanını 2,5 milyon lira göndermeye ikna etti. Ancak daha sonra dolandırıldığını fark eden Bulgaristanlı mağdur, polise şikayette bulundu.

Siber polis ekipleri, şikayet üzerine detaylı bir araştırma başlatınca yolun sonu hapis oldu.

Siber polis ekipleri, şikayet üzerine detaylı bir araştırma başlatınca yolun sonu hapis oldu.

Yapılan incelemelerde dolandırıcıların İstanbul’da faaliyet gösterdiği belirlendi. Çetenin izini süren ekipler, düzenledikleri eş zamanlı operasyonlarla Odimba ve üç suç ortağını yakaladı. Baskında sahte belgeler, elektronik cihazlar ve dolandırıcılıkla ilgili kanıtlar ele geçirildi. Hakim karşısına çıkarılan futbolcu, çete üyeleriyle birlikte tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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