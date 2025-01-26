2,5 Milyon Liralık Vurgun Yaptı: Eski Futbolcu Uche Odimba Dolandırıcılıktan Cezaevinde
2,5 Milyon Liralık Vurgun Yaptı: Eski Futbolcu Uche Odimba Dolandırıcılıktan Cezaevinde
Türkiye'deki birçok alt lig takımı ile yeşil sahalara adım atan Uche Odimba, dolandırıcılıkla gündeme geldi. Nijeryalı futbolcu, Bulgaristan’dan bir kişiyi 'miras kaldı' yalanıyla kandırarak 2,5 milyon liralık vurgun yaptı. Siber polis tarafından yakalanan eski oyuncu, tutuklanarak cezaevine gönderildi. (ÇAĞDAŞ EVREN ŞENLİK / EKOL TV)
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Türkiye’de 14 farklı takımda top koşturan Nijeryalı Uche Odimba, dolandırıcılık dünyasında ortaya çıktı.
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Bulgaristan’dan bir kişiyi “miras kaldı” yalanıyla kandırdı.
Siber polis ekipleri, şikayet üzerine detaylı bir araştırma başlatınca yolun sonu hapis oldu.
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Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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