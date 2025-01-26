2,5 Milyon Liralık Vurgun Yaptı: Eski Futbolcu Uche Odimba Dolandırıcılıktan Cezaevinde

Türkiye'deki birçok alt lig takımı ile yeşil sahalara adım atan Uche Odimba, dolandırıcılıkla gündeme geldi. Nijeryalı futbolcu, Bulgaristan’dan bir kişiyi 'miras kaldı' yalanıyla kandırarak 2,5 milyon liralık vurgun yaptı. Siber polis tarafından yakalanan eski oyuncu, tutuklanarak cezaevine gönderildi. (ÇAĞDAŞ EVREN ŞENLİK / EKOL TV)