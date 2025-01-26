Tümer Metin'den Hakemlere Lucas Torreira Eleştirisi: "Dokunulmazlığı Olduğunu Düşünüyorum"

Ersin Düzen, 28 yaşındaki oyuncuya dair 'Galatasaray kariyerinde sadece 1 kırmızı kartı var. O da Şampiyonlar Ligi'nde' derken sezon başından bu yana tartışılan hakem kararlarına bir eleştiri de yorumculuk yapan eski futbolcu Tümer Metin'den geldi.