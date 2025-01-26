Tümer Metin'den Hakemlere Lucas Torreira Eleştirisi: "Dokunulmazlığı Olduğunu Düşünüyorum"
Tümer Metin'den Hakemlere Lucas Torreira Eleştirisi: "Dokunulmazlığı Olduğunu Düşünüyorum"
TV100 ekranlarında Ersin Düzen'in sunuculuğundaki Futbolun 100'ü programının konuklarından Tümer Metin, Galatasaraylı Lucas Torreira hakkında çok çarpıcı bir yorumda bulundu. Metin, Uruguaylı oyuncunun dokunulmazlığı olduğunu düşünmeye başladığını ifade etti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Süper Lig'de lider Galatasaray, 21. haftada Konyaspor'u evinde tek golle geçti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Sarı-kırmızılılar, bir üç puanı daha hanesine yazdırırken karşılaşmaya dair en çok konuşulan konu ise hakem Halil Umut Meler'in kararları oldu.
Lucas Torreira'nın ikinci kartla sarı oyundan atılmaması, futbol dünyasında tepki topladı.
Metin "Torreira'nın ciddi bir dokunulmazlığı olduğunu düşünüyorum" dedi. 👇
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın