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Tümer Metin'den Hakemlere Lucas Torreira Eleştirisi: "Dokunulmazlığı Olduğunu Düşünüyorum"

Tümer Metin'den Hakemlere Lucas Torreira Eleştirisi: "Dokunulmazlığı Olduğunu Düşünüyorum"

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
26.01.2025 - 11:28

TV100 ekranlarında Ersin Düzen'in sunuculuğundaki Futbolun 100'ü programının konuklarından Tümer Metin, Galatasaraylı Lucas Torreira hakkında çok çarpıcı bir yorumda bulundu. Metin, Uruguaylı oyuncunun dokunulmazlığı olduğunu düşünmeye başladığını ifade etti.

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Süper Lig'de lider Galatasaray, 21. haftada Konyaspor'u evinde tek golle geçti.

Süper Lig'de lider Galatasaray, 21. haftada Konyaspor'u evinde tek golle geçti.

Zafer golü, 22. dakikada Osimhen'in kullandığı penaltı vuruşundan geldi.

Sarı-kırmızılılar, bir üç puanı daha hanesine yazdırırken karşılaşmaya dair en çok konuşulan konu ise hakem Halil Umut Meler'in kararları oldu.

Sarı-kırmızılılar, bir üç puanı daha hanesine yazdırırken karşılaşmaya dair en çok konuşulan konu ise hakem Halil Umut Meler'in kararları oldu.

Meler'in verdiği-vermediği fauller, kartlar mücadelenin önüne geçti.

Lucas Torreira'nın ikinci kartla sarı oyundan atılmaması, futbol dünyasında tepki topladı.

Lucas Torreira'nın ikinci kartla sarı oyundan atılmaması, futbol dünyasında tepki topladı.

Ersin Düzen, 28 yaşındaki oyuncuya dair 'Galatasaray kariyerinde sadece 1 kırmızı kartı var. O da Şampiyonlar Ligi'nde' derken sezon başından bu yana tartışılan hakem kararlarına bir eleştiri de yorumculuk yapan eski futbolcu Tümer Metin'den geldi.

Metin "Torreira'nın ciddi bir dokunulmazlığı olduğunu düşünüyorum" dedi. 👇

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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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