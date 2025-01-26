Fenerbahçe'nin Milan Skriniar Transferini Neden Açıklamadığı Belli Oldu!

Diego Carlos ve Milan Skriniar ile anlaştığını duyuran Fenerbahçe, Carlos'a resmi imzayı attırmış, Skriniar içinse bir bildiride bulunmamıştı. Transferin resmiyete dökülmemesi kafalarda soru işareti yaratmıştı. Bazı gazeteciler, Slovak futbolcunun sağlık kontrollerinden geçemediğini, sakat olduğunu iddia etmişti. Yağız Sabuncuoğlu, son durumu paylaştı.