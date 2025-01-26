Fenerbahçe'nin Milan Skriniar Transferini Neden Açıklamadığı Belli Oldu!
Fenerbahçe'nin Milan Skriniar Transferini Neden Açıklamadığı Belli Oldu!
Diego Carlos ve Milan Skriniar ile anlaştığını duyuran Fenerbahçe, Carlos'a resmi imzayı attırmış, Skriniar içinse bir bildiride bulunmamıştı. Transferin resmiyete dökülmemesi kafalarda soru işareti yaratmıştı. Bazı gazeteciler, Slovak futbolcunun sağlık kontrollerinden geçemediğini, sakat olduğunu iddia etmişti. Yağız Sabuncuoğlu, son durumu paylaştı.
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Geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe'den art arda transfer haberleri gelmişti.
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Aston Villa'dan stoper Diego Carlos, çubuklu formayı sırtına geçirmişti.
Galatasaray'ın uzun süredir transfer listesinde bulunan PSG'li Milan Skriniar ile de anlaşılmıştı.
Transfer çalımı olarak nitelendirilen hamle sonrasında Fenerbahçe'den imza için bir adım gelmemişti.
Yağız Sabuncuoğlu, "imzalar atıldı" derken PSG'nin beklendiğini ifade etti👇
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Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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