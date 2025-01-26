Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Spor
Futbol
Fenerbahçe'nin Milan Skriniar Transferini Neden Açıklamadığı Belli Oldu!

Fenerbahçe'nin Milan Skriniar Transferini Neden Açıklamadığı Belli Oldu!

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
26.01.2025 - 12:18

Diego Carlos ve Milan Skriniar ile anlaştığını duyuran Fenerbahçe, Carlos'a resmi imzayı attırmış, Skriniar içinse bir bildiride bulunmamıştı. Transferin resmiyete dökülmemesi kafalarda soru işareti yaratmıştı. Bazı gazeteciler, Slovak futbolcunun sağlık kontrollerinden geçemediğini, sakat olduğunu iddia etmişti. Yağız Sabuncuoğlu, son durumu paylaştı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe'den art arda transfer haberleri gelmişti.

Geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe'den art arda transfer haberleri gelmişti.

Ali Koç başkanlığındaki sarı-lacivertliler, defansa takviye yapmıştı.

Aston Villa'dan stoper Diego Carlos, çubuklu formayı sırtına geçirmişti.

Aston Villa'dan stoper Diego Carlos, çubuklu formayı sırtına geçirmişti.

31 yaşındaki Brezilyalı ile 3.5 yıllık kontrata imza atıldığı paylaşılmıştı.

Galatasaray'ın uzun süredir transfer listesinde bulunan PSG'li Milan Skriniar ile de anlaşılmıştı.

Galatasaray'ın uzun süredir transfer listesinde bulunan PSG'li Milan Skriniar ile de anlaşılmıştı.

Yıldız oyuncunun İstanbul'a gelirken uçak içinden Sportif Direktör Mario Branco ile verdiği poz sarı-lacivertli kulübün sosyal medya hesabından paylaşılmıştı.

Transfer çalımı olarak nitelendirilen hamle sonrasında Fenerbahçe'den imza için bir adım gelmemişti.

Transfer çalımı olarak nitelendirilen hamle sonrasında Fenerbahçe'den imza için bir adım gelmemişti.

Bu süreçte Slovak oyuncunun sakat olduğu, sağlık kontrollerini geçemediğinden dolayı transferin iptal olabileceği iddiası gündemde geniş yer bulmuştu.

Yağız Sabuncuoğlu, "imzalar atıldı" derken PSG'nin beklendiğini ifade etti👇

Yağız Sabuncuoğlu, "imzalar atıldı" derken PSG'nin beklendiğini ifade etti👇
twitter.com

'Fenerbahçe, Milan Škriniar’ı kiralık olarak kadrosuna kattığından dolayı 'resmi açıklama' için PSG’nin kiralık oyuncu limitini düşürmek adına bir oyuncusunu bonservisiyle satmasını bekliyor. İmzalar atıldı, Fransız kulübü bekleniyor.'

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilgini çekebilir 👀

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
1
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın