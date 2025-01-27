Fenerbahçe Anderson Talisca Transferini Resmen Açıkladı!
Fenerbahçe Anderson Talisca Transferini Resmen Açıkladı!
Kadrosunu Diego Carlos ve Milan Skriniar ile güçlendiren Fenerbahçe, bir yıldız ismi daha kadrosuna kattı. Sarı-lacivertliler, bir dönem Beşiktaş'ta top koşturan şu anda da kariyerini Ronaldo'nun formasını giydiği Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'da sürdüren Anderson Talisca'yı renklerine bağladı.
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Fenerbahçe'den yapılan açıklama 👇🏻
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Yağız Sabuncuoğlu, Brezilyalı yıldız oyuncu ile 1,5 yıllık sözleşme imzalanacağını duyurmuştu.
30 yaşındaki orta saha, bir dönem Beşiktaş'ta forması da giymişti.
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Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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