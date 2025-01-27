Fenerbahçe Anderson Talisca Transferini Resmen Açıkladı!

Kadrosunu Diego Carlos ve Milan Skriniar ile güçlendiren Fenerbahçe, bir yıldız ismi daha kadrosuna kattı. Sarı-lacivertliler, bir dönem Beşiktaş'ta top koşturan şu anda da kariyerini Ronaldo'nun formasını giydiği Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'da sürdüren Anderson Talisca'yı renklerine bağladı.