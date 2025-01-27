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Fenerbahçe Anderson Talisca Transferini Resmen Açıkladı!

Fenerbahçe Anderson Talisca Transferini Resmen Açıkladı!

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
27.01.2025 - 17:45

Kadrosunu Diego Carlos ve Milan Skriniar ile güçlendiren Fenerbahçe, bir yıldız ismi daha kadrosuna kattı. Sarı-lacivertliler, bir dönem Beşiktaş'ta top koşturan şu anda da kariyerini Ronaldo'nun formasını giydiği Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'da sürdüren Anderson Talisca'yı renklerine bağladı.

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Fenerbahçe'den yapılan açıklama 👇🏻

Fenerbahçe'den yapılan açıklama 👇🏻

Transfer Bilgilendirme 

Kulübümüz, Anderson Talisca’nın transferi konusunda anlaşmaya varmıştır. Oyuncu sağlık kontrolleri ve transfer görüşmelerini ilerletmek üzere İstanbul’a davet edilmiştir. Kamuoyunun bilgisine sunarız. 

Fenerbahçe Spor Kulübü

Yağız Sabuncuoğlu, Brezilyalı yıldız oyuncu ile 1,5 yıllık sözleşme imzalanacağını duyurmuştu.

Yağız Sabuncuoğlu, Brezilyalı yıldız oyuncu ile 1,5 yıllık sözleşme imzalanacağını duyurmuştu.

Suudi kulübe ödenecek bonservis ücretine dair henüz bir bilgi paylaşılmadı. Arabistan basınında öne sürülen ücret: 15 milyon euro seviyerinde.

30 yaşındaki orta saha, bir dönem Beşiktaş'ta forması da giymişti.

30 yaşındaki orta saha, bir dönem Beşiktaş'ta forması da giymişti.

16-17 ve 17-18 sezonunda siyah-beyazlı kulüple toplam 80 maça çıkan Talisca, bu maçlarda 37 gol, 14 asist kaydetmişti.

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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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