Arda Güler'e Pas Atılmaması Tepki Topladı: Milli Futbolcu Takım Arkadaşlarına Rest Çekmişti
Arda Güler'e Pas Atılmaması Tepki Topladı: Milli Futbolcu Takım Arkadaşlarına Rest Çekmişti
Real Madrid formasıyla ülkemize büyük sevinç yaşatan milli futbolcumuz Arda Güler'in kariyeri, teknik direktör Ancelotti'nin tercihileri yüzünden yine düşüşe geçmiş durumda. 19 yaşındaki genç yeteneğin son lig maçında oyuna sonradan dahil olması, şans bulduğu dakikaları da iyi değerlendirmesi futbolseverlere İtalyan çalıştırıcının ısrarını sorgulattı.
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İspanya LaLiga'nın 21. haftasında lider Real Madrid, Valladolid'e konuk oldu.
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Ancelotti ve öğrencileri, üç puanı üç golle aldı.
Milli futbolcumuz Arda Güler, yalnızca 17 dakika sahada kaldı.
Kısıtlı sürede gösterdiği çaba taraftarlardan tam not aldı. "Neden 11'de değil?" dedirtti.
Arda'ya dair öne çıkan paylaşımlardan birkaçı 👇🏻
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"Arda Güler'in ciddi bir şekilde kiralık olarak ayrılması ve gelişmek için Arsenal ya da Juventus gibi bir kulübe katılması gerekiyor. Dünya futbolunun en parlak yıldızlarından birine böyle davranılmamalı."
"Arda Güler çok yetenekli ve özel bir çocuk. Real Madrid onu hak etmiyor."
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Arda Güler'in tercih edilmediği pozisyon 👇🏻
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Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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