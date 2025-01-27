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Arda Güler'e Pas Atılmaması Tepki Topladı: Milli Futbolcu Takım Arkadaşlarına Rest Çekmişti

Arda Güler'e Pas Atılmaması Tepki Topladı: Milli Futbolcu Takım Arkadaşlarına Rest Çekmişti

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
27.01.2025 - 18:40

Real Madrid formasıyla ülkemize büyük sevinç yaşatan milli futbolcumuz Arda Güler'in kariyeri, teknik direktör Ancelotti'nin tercihileri yüzünden yine düşüşe geçmiş durumda. 19 yaşındaki genç yeteneğin son lig maçında oyuna sonradan dahil olması, şans bulduğu dakikaları da iyi değerlendirmesi futbolseverlere İtalyan çalıştırıcının ısrarını sorgulattı.

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İspanya LaLiga'nın 21. haftasında lider Real Madrid, Valladolid'e konuk oldu.

İspanya LaLiga'nın 21. haftasında lider Real Madrid, Valladolid'e konuk oldu.

Barcelona'ya 7 puan fark atan eflatun-beyazlılar, deplasmanda hata yapmadı.

Ancelotti ve öğrencileri, üç puanı üç golle aldı.

Ancelotti ve öğrencileri, üç puanı üç golle aldı.

Galibiyeti getiren goller Mbappe'den geldi. Fransız yıldız, 30, 57 ve 90. (P) dakikalarda fileleri havalandırmayı başardı.

Milli futbolcumuz Arda Güler, yalnızca 17 dakika sahada kaldı.

Milli futbolcumuz Arda Güler, yalnızca 17 dakika sahada kaldı.

19 yaşındaki genç yetenek, 73'te Rodrygo'nun yerine oyuna dahil oldu. Mbappe'nin kaydettiği son golde sevince katılmaması dikkat çekti.

Kısıtlı sürede gösterdiği çaba taraftarlardan tam not aldı. "Neden 11'de değil?" dedirtti.

Kısıtlı sürede gösterdiği çaba taraftarlardan tam not aldı. "Neden 11'de değil?" dedirtti.

Bazı futbolseverler, sosyal medyada yıldız isimlerin Arda'ya bilerek pas vermediğine dikkat çekti.

Arda'ya dair öne çıkan paylaşımlardan birkaçı 👇🏻

Arda'ya dair öne çıkan paylaşımlardan birkaçı 👇🏻
twitter.com

'Arda Güler'in değeri bilinmiyor. %100  Brahim Diaz'ın önünde başlamalı.'

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twitter.com

"Arda Güler'in ciddi bir şekilde kiralık olarak ayrılması ve gelişmek için Arsenal ya da Juventus gibi bir kulübe katılması gerekiyor. Dünya futbolunun en parlak yıldızlarından birine böyle davranılmamalı."

"Arda Güler'in ciddi bir şekilde kiralık olarak ayrılması ve gelişmek için Arsenal ya da Juventus gibi bir kulübe katılması gerekiyor. Dünya futbolunun en parlak yıldızlarından birine böyle davranılmamalı."
twitter.com
twitter.com

"Arda Güler çok yetenekli ve özel bir çocuk. Real Madrid onu hak etmiyor."

"Arda Güler çok yetenekli ve özel bir çocuk. Real Madrid onu hak etmiyor."
twitter.com
twitter.com
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Arda Güler'in tercih edilmediği pozisyon 👇🏻

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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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