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Geleceği Belirsiz Olan Zehra Güneş'i İsteyen Takımlar Ortaya Çıktı!

Geleceği Belirsiz Olan Zehra Güneş'i İsteyen Takımlar Ortaya Çıktı!

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
26.01.2025 - 15:39

Mackolik'in Youtube kanalında yayınlanan Kurşun Pas programının konuklarından Gülden Kayalar Kuzubaşıoğlu, milli voleybolcu Zehra Güneş'in henüz kulübü Vakıbank ile sözleşmede anlaşamadığını açıkladı. Kuzubaşıoğlu, başarılı oyuncuyla ilgilenen takımların da adlarını verdi.

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2017 yılından bu yana Vakıfbank forması giyen Filenin Sultanları'ndan Zehra Güneş'in yeni sezondaki adresi şu an için hala belirsiz.

2017 yılından bu yana Vakıfbank forması giyen Filenin Sultanları'ndan Zehra Güneş'in yeni sezondaki adresi şu an için hala belirsiz.

Sarı-siyahlı kulübüyle olan sözleşmesinin son senesinde bulunan yıldız ismin adı bir süredir İtalyan ekiplerle anılıyordu.

Mackolik'in Kurşun Pas programında konuşan Gülden Kayalar Kuzubaşıoğlu, milli oyuncunun taliplerinin kim olduğunu açıkladı.

Mackolik'in Kurşun Pas programında konuşan Gülden Kayalar Kuzubaşıoğlu, milli oyuncunun taliplerinin kim olduğunu açıkladı.

Kuzubaşıoğlu, Milano ve Scandicci'nin 25 yaşındaki voleybolcunun peşinde olduğunu belirtti.

Vakıfbank henüz anlaşma sağlayamayadı.

Vakıfbank henüz anlaşma sağlayamayadı.

Kuzubaşıoğlu, Güneş'in taliplerinin yanı sıra Vakıfbank'ın yeni sözleşme için masada olduğunu ifade etti. Fakat şu ana dek olumlu bir sonuç çıkmadığını aktardı.

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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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