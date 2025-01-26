Geleceği Belirsiz Olan Zehra Güneş'i İsteyen Takımlar Ortaya Çıktı!
Geleceği Belirsiz Olan Zehra Güneş'i İsteyen Takımlar Ortaya Çıktı!
Mackolik'in Youtube kanalında yayınlanan Kurşun Pas programının konuklarından Gülden Kayalar Kuzubaşıoğlu, milli voleybolcu Zehra Güneş'in henüz kulübü Vakıbank ile sözleşmede anlaşamadığını açıkladı. Kuzubaşıoğlu, başarılı oyuncuyla ilgilenen takımların da adlarını verdi.
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2017 yılından bu yana Vakıfbank forması giyen Filenin Sultanları'ndan Zehra Güneş'in yeni sezondaki adresi şu an için hala belirsiz.
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Mackolik'in Kurşun Pas programında konuşan Gülden Kayalar Kuzubaşıoğlu, milli oyuncunun taliplerinin kim olduğunu açıkladı.
Vakıfbank henüz anlaşma sağlayamayadı.
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Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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