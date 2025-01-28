Talisca'nın Fenerbahçe'den Alacağı Maaş ve İstekleri Ortaya Çıktı
Talisca'nın Fenerbahçe'den Alacağı Maaş ve İstekleri Ortaya Çıktı
Takıma yıldız bir oyuncuyu eklemek elbette çok önemli ancak bu işin bir de maddi yükü var. Fenerbahçe'nin yeni transferi Talisca'nın, sarı-lacivertli ekipten kazanacağı ücret ve birtakım özel taleplerinin olduğu ortaya çıktı.
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Devre arası transfer döneminin en hareketli takımlarından Fenerbahçe, Anderson Talisca'ya formayı giydirdi.
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Arabistan basını, 30 yaşındaki yıldız ismin sarı-lacivertli kulüpten kazanacağı ücreti açıklarken sözleşme detaylarını da paylaştı.
Taslica'nın sözleşmesindeki maddeler 👇
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Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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