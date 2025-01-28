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Talisca'nın Fenerbahçe'den Alacağı Maaş ve İstekleri Ortaya Çıktı

Talisca'nın Fenerbahçe'den Alacağı Maaş ve İstekleri Ortaya Çıktı

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
28.01.2025 - 19:00

Takıma yıldız bir oyuncuyu eklemek elbette çok önemli ancak bu işin bir de maddi yükü var. Fenerbahçe'nin yeni transferi Talisca'nın, sarı-lacivertli ekipten kazanacağı ücret ve birtakım özel taleplerinin olduğu ortaya çıktı.

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Devre arası transfer döneminin en hareketli takımlarından Fenerbahçe, Anderson Talisca'ya formayı giydirdi.

Devre arası transfer döneminin en hareketli takımlarından Fenerbahçe, Anderson Talisca'ya formayı giydirdi.

Bir dönem Beşiktaş'ta da top koşturan Brezilyalı, Cristiano Ronaldo'nun formasını giydiği Suudi Arabistan'ın Al Nassr kulübünden takıma katıldı.

Arabistan basını, 30 yaşındaki yıldız ismin sarı-lacivertli kulüpten kazanacağı ücreti açıklarken sözleşme detaylarını da paylaştı.

Arabistan basını, 30 yaşındaki yıldız ismin sarı-lacivertli kulüpten kazanacağı ücreti açıklarken sözleşme detaylarını da paylaştı.

400 bin euro kira desteği alacağı, çocuklarının tüm eğitim masraflarının karşılanacağı ifade edildi.

Taslica'nın sözleşmesindeki maddeler 👇

Taslica'nın sözleşmesindeki maddeler 👇

  • Transfer bedeli: 15.5 M€

  • 1.5 yıllık toplam maaş: 22.5 M€

  • Özel şoför, özel aşçı ve iki yardımcı

  • 400 bin € kira desteği

  • Brezilya'ya business uçak bileti

  • 2024 model lüks VIP araç

  • Çocukların tüm eğitim masrafı

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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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