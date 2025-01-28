Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten Fenerbahçe'ye Transfer Göndermesi
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten Fenerbahçe'ye Transfer Göndermesi
Galatasaray, uzun süredir kadrosuna katmak istediği Milan Skriniar'ı Fenerabahçe'ye kaptırmıştı. Sarı-kırmızılı kulüpte Başkan Dursun Özbek, transfer çalımına ilişkin konuştu. Özbek, acele etmenin gerekli olmadığına dikkat çekti.
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Süper Lig'de lider Galatasaray'la puan farkını 6'ya düşüren Fenerbahçe, art arda transferler açıkladı.
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Sarı-kırmızılı kulüp ise şu ana kadar sadece Eyüpspor'dan Ahmed Kutucu'yu renklerine bağladı.
343 Digital'e açıklamalarda bulunan Başkan Dursun Özbek, şunları söyledi 👇
Skriniar transferine de değinen Özbek, "panik yapılacak bir şey yok" dedi.
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Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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