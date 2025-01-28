Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten Fenerbahçe'ye Transfer Göndermesi

'Biz 6 puan öndeyiz. Son iki yılın şampiyonuyuz. Limitimiz var. Ne yapacağımızı da biliyoruz. Bizim son saniye transferiyle durumumuzu kurtarmamıza gerek yok. Bu iş çok transferle olsaydı; Fenerbahçe 7 senede 110 transfer yaptı, 7 senede 7 kere şampiyon olurdu. Bu iş böyle yapılmaz. Her şey yolunda gidiyor, gitmiyor ayrı konu'