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Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten Fenerbahçe'ye Transfer Göndermesi

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten Fenerbahçe'ye Transfer Göndermesi

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
28.01.2025 - 17:58

Galatasaray, uzun süredir kadrosuna katmak istediği Milan Skriniar'ı Fenerabahçe'ye kaptırmıştı. Sarı-kırmızılı kulüpte Başkan Dursun Özbek, transfer çalımına ilişkin konuştu. Özbek, acele etmenin gerekli olmadığına dikkat çekti.

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Süper Lig'de lider Galatasaray'la puan farkını 6'ya düşüren Fenerbahçe, art arda transferler açıkladı.

Süper Lig'de lider Galatasaray'la puan farkını 6'ya düşüren Fenerbahçe, art arda transferler açıkladı.

Diego Carlos, Milan Skriniar ve son olarak da Talisca ile anlaşan sarı-lacivertliler, yeni yıldız isimleriyle adeta ezeli rakibine gözdağı verdi.

Sarı-kırmızılı kulüp ise şu ana kadar sadece Eyüpspor'dan Ahmed Kutucu'yu renklerine bağladı.

Sarı-kırmızılı kulüp ise şu ana kadar sadece Eyüpspor'dan Ahmed Kutucu'yu renklerine bağladı.

Henüz savunmaya takviye yapılmamış olması, gündemdeki isimlerden olumsuz yanıt alınması da eleştirilere neden oldu.

343 Digital'e açıklamalarda bulunan Başkan Dursun Özbek, şunları söyledi 👇

343 Digital'e açıklamalarda bulunan Başkan Dursun Özbek, şunları söyledi 👇

'Biz 6 puan öndeyiz. Son iki yılın şampiyonuyuz. Limitimiz var. Ne yapacağımızı da biliyoruz. Bizim son saniye transferiyle durumumuzu kurtarmamıza gerek yok. Bu iş çok transferle olsaydı; Fenerbahçe 7 senede 110 transfer yaptı, 7 senede 7 kere şampiyon olurdu. Bu iş böyle yapılmaz. Her şey yolunda gidiyor, gitmiyor ayrı konu'

Skriniar transferine de değinen Özbek, "panik yapılacak bir şey yok" dedi.

Skriniar transferine de değinen Özbek, "panik yapılacak bir şey yok" dedi.

'Skriniar transferinde belli bir limitte kalınmasını isteyen benim. Transfer bitene kadar beklesinler. Transfer bittikten sonra bizi yargılasınlar. Hatta mayısı görelim, öyle konuşalım. Panik yapılacak bir şey yok!'

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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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