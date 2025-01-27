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Fenerbahçe Art Arda Transfer Açıklarken Mauro Icardi'den Geri Dönüş Sinyali

Fenerbahçe Art Arda Transfer Açıklarken Mauro Icardi'den Geri Dönüş Sinyali

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
27.01.2025 - 23:46

Sosyal medya hesabından sürekli yeni aşkı China Suarez'i paylaşan Mauro Icardi, bu kez hayranlarını şaşırttı. Arjantinli golcü, Fenerbahçe'nin Talisca'yı İstanbul'a getirmesinin ardından mesaj verdi, antrenmanlara başladığını duyurdu.

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Yeşil sahalardan bir süredir uzak olan Mauro Icardi'ye tepkiler her geçen gün büyüyordu.

Yeşil sahalardan bir süredir uzak olan Mauro Icardi'ye tepkiler her geçen gün büyüyordu.

Tottenham maçında yaşadığı sakatlık sebebiyle sezonu kapattığı ifade edilen yıldız ismin ülkesi Arjantin'de tedavisini aksattığı iddia ediliyordu. Söylenti, Galatasaray taraftarı arasında tartışma yaratmıştı.

31 yaşındaki oyuncunun aşk hayatını futbol kariyerinden önde tutması, sabır da taşırmıştı.

31 yaşındaki oyuncunun aşk hayatını futbol kariyerinden önde tutması, sabır da taşırmıştı.

Wanda Nara ile yollarını ayıran Icardi, China Suarez'e sevgisini gözler önüne sermişti. Bu süreçte sosyal medya hesabından sıkça aşk paylaşımlarında bulunan forvet, kulübü Galatasaray'a dair sessiz kalmasıyla 'yeter' dedirmişti. Hatta sözleşmesinin dondurulmasını isteyenler de olmuştu.

Çalışmalara başladığını açıkladı.

Çalışmalara başladığını açıkladı.

Futbol gündemi Diego Carlos ve Milan Skriniar transferlerinin ardından Talisca'ya da çubukluyu giydiren Fenerbahçe'nin transfer hareketliliğinden geçilmezken Icardi, 'burdayım' dedi.

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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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