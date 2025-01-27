Fenerbahçe Art Arda Transfer Açıklarken Mauro Icardi'den Geri Dönüş Sinyali
Fenerbahçe Art Arda Transfer Açıklarken Mauro Icardi'den Geri Dönüş Sinyali
Sosyal medya hesabından sürekli yeni aşkı China Suarez'i paylaşan Mauro Icardi, bu kez hayranlarını şaşırttı. Arjantinli golcü, Fenerbahçe'nin Talisca'yı İstanbul'a getirmesinin ardından mesaj verdi, antrenmanlara başladığını duyurdu.
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Yeşil sahalardan bir süredir uzak olan Mauro Icardi'ye tepkiler her geçen gün büyüyordu.
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31 yaşındaki oyuncunun aşk hayatını futbol kariyerinden önde tutması, sabır da taşırmıştı.
Çalışmalara başladığını açıkladı.
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Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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