Fenerbahçe'de Gözden Düşen Cengiz Ünder İçin Beşiktaş Devrede!

Fenerbahçe'nin büyük umutlarla 15 milyon euro bonservis bedeli ödeyerek transfer ettiği Cengiz Ünder, sarı-lacivertli kulüpteki ikinci sezonunda adeta kadrodan silindi. Milli futbolcunun sakatlığını atlamamasına bağlı olarak uzun süredir forma giyememesi, giydiği mücadelelerde de skora veya oyuna etki edememesi tepkilere neden olmuştu. Kulüpte 'istenmeyen adam' olan Cengiz için Beşiktaş devreye girdi.