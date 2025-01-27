Fenerbahçe'de Gözden Düşen Cengiz Ünder İçin Beşiktaş Devrede!
Fenerbahçe'de Gözden Düşen Cengiz Ünder İçin Beşiktaş Devrede!
Fenerbahçe'nin büyük umutlarla 15 milyon euro bonservis bedeli ödeyerek transfer ettiği Cengiz Ünder, sarı-lacivertli kulüpteki ikinci sezonunda adeta kadrodan silindi. Milli futbolcunun sakatlığını atlamamasına bağlı olarak uzun süredir forma giyememesi, giydiği mücadelelerde de skora veya oyuna etki edememesi tepkilere neden olmuştu. Kulüpte 'istenmeyen adam' olan Cengiz için Beşiktaş devreye girdi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Fenerbahçe, yerli oyuncu kuralı sebebiyle 2023 yazında Fransa ekibi Marsilya'dan Cengiz Ünder'i kadrosuna katmıştı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
27 yaşındaki milli futbolcu, beklentinin oldukça altında kalmıştı.
Beşiktaş talip oldu.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın