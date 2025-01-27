Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Spor
Futbol
Fenerbahçe , Beşiktaş
Fenerbahçe'de Gözden Düşen Cengiz Ünder İçin Beşiktaş Devrede!

Fenerbahçe'de Gözden Düşen Cengiz Ünder İçin Beşiktaş Devrede!

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
27.01.2025 - 21:43

Fenerbahçe'nin büyük umutlarla 15 milyon euro bonservis bedeli ödeyerek transfer ettiği Cengiz Ünder, sarı-lacivertli kulüpteki ikinci sezonunda adeta kadrodan silindi. Milli futbolcunun sakatlığını atlamamasına bağlı olarak uzun süredir forma giyememesi, giydiği mücadelelerde de skora veya oyuna etki edememesi tepkilere neden olmuştu. Kulüpte 'istenmeyen adam' olan Cengiz için Beşiktaş devreye girdi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Fenerbahçe, yerli oyuncu kuralı sebebiyle 2023 yazında Fransa ekibi Marsilya'dan Cengiz Ünder'i kadrosuna katmıştı.

Fenerbahçe, yerli oyuncu kuralı sebebiyle 2023 yazında Fransa ekibi Marsilya'dan Cengiz Ünder'i kadrosuna katmıştı.

Sarı-lacivertliler, bu transfer için 15 milyon euro bonservis ücreti ödemişti.

27 yaşındaki milli futbolcu, beklentinin oldukça altında kalmıştı.

27 yaşındaki milli futbolcu, beklentinin oldukça altında kalmıştı.

İlk sezonunda 33 maçta görev alan Cengiz, takımına 9 gol 3 asistlik katkı sağlamıştı. Bu sezon ise yalnızca 161 dakika sahada kalan hücumcu, skora etki edemeyerek tepki çekmişti.

Beşiktaş talip oldu.

Beşiktaş talip oldu.

Geçtiğimiz günlerde takımı Ole Gunnar Solskjaer'e emanet eden Beşiktaş, Ünder'i kiralık olarak Fenerbahçe'den istedi. Yağız Sabuncuoğlu, kulüplerin anlaştığını ifade ederken siyah-beyazlı kulübün oyuncuyla masaya oturacağını aktardı. Yıllık net 3.7 milyon euro kazanan futbolcunun maaşının yarısını Beşiktaş'ın ödemesi bekleniyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir 👀

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın