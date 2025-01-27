Tuta'nın Menajerinden Galatasaray'a "Fenerbahçe" Cevabı!

“Fenerbahçe, Skriniar transferini bitirdikten sonra Galatasaray futbol şubesinden bir yönetici Tuta'nın menajerini arıyor ve teklif yapıyor. Onlar da diyor ki biz zaten ayrılmak istesek Fenerbahçe teklif yaptığında kulüpler anlaşmıştı, Fenerbahçe'ye gidecektik biz şu an burada kalmak istiyoruz. İki gün önce tekrar aramışlar, bu kez şöyle aramışlar Galatasaray Türkiye'den bir menajere Tuta için yetki veriyor. Tuta'nın menajeri de bizi birkaç gün önce aradılar, bizim cevabımız değişmedi değişirse sizle tekrar temasa geçeriz diyor.”