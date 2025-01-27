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Tuta'nın Menajerinden Galatasaray'a "Fenerbahçe" Cevabı!

Tuta'nın Menajerinden Galatasaray'a "Fenerbahçe" Cevabı!

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
27.01.2025 - 22:46

Devre arası transfer döneminin nasıl sonuçlanacağı merakla beklenirken bazı takımlar henüz ciddi anlamda harekete geçmiş durumda değil. Bu ekiplerden biri de Galatasaray. Sezonun ilk yarısını Fenerbahçe'nin 9 puan önünde lider kapatan sarı-kırmızılıların Fenerbahçe'nin anlaştığı Tuta'ya teklif yaptığı ortaya çıktı.

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Diego Carlos ve Milan Skriniar'ı kadrosuna katarak defans hattını güçlendiren Fenerbahçe, bu transferlerden önce Tuta'yı gündemine almıştı.

Diego Carlos ve Milan Skriniar'ı kadrosuna katarak defans hattını güçlendiren Fenerbahçe, bu transferlerden önce Tuta'yı gündemine almıştı.

Sakatlıklarla boğuşan ekip, hem geleceğe yatırım olarak hem de savunmasına ciddi katkı verecek birini arıyordu.

Almanya Bundesliga ekibi Frankfurt'un formasını giyen oyuncuyla anlaşılsa da kulüp 25 yaşındaki futbolcusunu bırakmak istememişti.

Almanya Bundesliga ekibi Frankfurt'un formasını giyen oyuncuyla anlaşılsa da kulüp 25 yaşındaki futbolcusunu bırakmak istememişti.

Sarı-lacivertliler, uzun zamandır Galatasaray'ın çok istediği Skriniar'a çubuklu formayı giydirince bu defter, kapatmıştı.

Yağız Sabuncuoğlu, Dursun Özbek ve yönetiminin Skriniar çalımına karşılık vermek için harekete geçtiğini ancak başarılı olunamadığını paylaştı. 👇

Yağız Sabuncuoğlu, Dursun Özbek ve yönetiminin Skriniar çalımına karşılık vermek için harekete geçtiğini ancak başarılı olunamadığını paylaştı. 👇

Fenerbahçe, Skriniar transferini bitirdikten sonra Galatasaray futbol şubesinden bir yönetici Tuta'nın menajerini arıyor ve teklif yapıyor. Onlar da diyor ki biz zaten ayrılmak istesek Fenerbahçe teklif yaptığında kulüpler anlaşmıştı, Fenerbahçe'ye gidecektik biz şu an burada kalmak istiyoruz. İki gün önce tekrar aramışlar, bu kez şöyle aramışlar Galatasaray Türkiye'den bir menajere Tuta için yetki veriyor. Tuta'nın menajeri de bizi birkaç gün önce aradılar, bizim cevabımız değişmedi değişirse sizle tekrar temasa geçeriz diyor.”

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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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