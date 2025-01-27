Tuta'nın Menajerinden Galatasaray'a "Fenerbahçe" Cevabı!
Tuta'nın Menajerinden Galatasaray'a "Fenerbahçe" Cevabı!
Devre arası transfer döneminin nasıl sonuçlanacağı merakla beklenirken bazı takımlar henüz ciddi anlamda harekete geçmiş durumda değil. Bu ekiplerden biri de Galatasaray. Sezonun ilk yarısını Fenerbahçe'nin 9 puan önünde lider kapatan sarı-kırmızılıların Fenerbahçe'nin anlaştığı Tuta'ya teklif yaptığı ortaya çıktı.
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Diego Carlos ve Milan Skriniar'ı kadrosuna katarak defans hattını güçlendiren Fenerbahçe, bu transferlerden önce Tuta'yı gündemine almıştı.
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Almanya Bundesliga ekibi Frankfurt'un formasını giyen oyuncuyla anlaşılsa da kulüp 25 yaşındaki futbolcusunu bırakmak istememişti.
Yağız Sabuncuoğlu, Dursun Özbek ve yönetiminin Skriniar çalımına karşılık vermek için harekete geçtiğini ancak başarılı olunamadığını paylaştı. 👇
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Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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