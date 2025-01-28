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TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu Polonya'daki UEFA Etkinliğini Terk Etmiş!

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu Polonya'daki UEFA Etkinliğini Terk Etmiş!

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
28.01.2025 - 16:56

Ersin Düzen'in sunucusu olduğu TV100 ekranlarında yayınlanan Saha Dışı programının konuklarından İbrahim Seten, Türkiye Futbol Federasyonu İbrahim Hacıosmanoğlu hakkında dikkat çekici ifadeler kullandı. Seten, Hacıosmanoğlu'nun Polonya'da bir daveti terk ettiğini paylaştı.

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TFF'nin 18 Temmuz 2024'te düzenlediği başkanlık seçiminde sandıktan birinci çıkan İbrahim Hacıosmanoğlu, UEFA için düzenlenen etkinlikte olanlardan memnun kalmamış.

TFF'nin 18 Temmuz 2024'te düzenlediği başkanlık seçiminde sandıktan birinci çıkan İbrahim Hacıosmanoğlu, UEFA için düzenlenen etkinlikte olanlardan memnun kalmamış.

Geçtiğimiz günlerde de hakemlerle bir araya gelen Hacıosmanoğlu'nun skandal kararlar karşısında düdük çalan isimlere tepki gösterdiği, karşılaşmaların adaletsiz yönetiminden rahatsız olduğu iddia edilmişti.

Saha Dışı programında konuşan İbrahim Seten, başkanın Polonya Futbol Federasyonu'nun resepsiyonunu terk ettiğini söyledi.

Saha Dışı programında konuşan İbrahim Seten, başkanın Polonya Futbol Federasyonu'nun resepsiyonunu terk ettiğini söyledi.

Resepsiyonun UEFA'daki seçimle ilgili olduğunu aktaran Seten, üst düzey devlet güvenliği olduğu için herkesin üstünün arandığını, Hacıosmanoğlu'nun bu durumu kabul etmediği ifade etti.

Seten'in açıklaması 👇

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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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