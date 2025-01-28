TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu Polonya'daki UEFA Etkinliğini Terk Etmiş!
TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu Polonya'daki UEFA Etkinliğini Terk Etmiş!
Ersin Düzen'in sunucusu olduğu TV100 ekranlarında yayınlanan Saha Dışı programının konuklarından İbrahim Seten, Türkiye Futbol Federasyonu İbrahim Hacıosmanoğlu hakkında dikkat çekici ifadeler kullandı. Seten, Hacıosmanoğlu'nun Polonya'da bir daveti terk ettiğini paylaştı.
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TFF'nin 18 Temmuz 2024'te düzenlediği başkanlık seçiminde sandıktan birinci çıkan İbrahim Hacıosmanoğlu, UEFA için düzenlenen etkinlikte olanlardan memnun kalmamış.
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Saha Dışı programında konuşan İbrahim Seten, başkanın Polonya Futbol Federasyonu'nun resepsiyonunu terk ettiğini söyledi.
Seten'in açıklaması 👇
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