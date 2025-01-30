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Acun Ilıcalı'dan Forma Sözü Verdiği Minik Fenerbahçe Taraftarına Büyük Sürpriz

Acun Ilıcalı'dan Forma Sözü Verdiği Minik Fenerbahçe Taraftarına Büyük Sürpriz

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
30.01.2025 - 18:17

Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, Göztepe maçının ardından forma sözü verdiği minik taraftarına büyük bir sürpriz yaptı. Başrolde sarı-lacivertli kulübün başarılı orta sahası Sofyan Amrabat vardı.

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Fenerbahçe, Süper Lig'in 21. haftasında evinde Göztepe'yi 3-2 mağlup ederek şampiyonluk yarışında kritik bir üç puanı hanesine yazdırmıştı.

Fenerbahçe, Süper Lig'in 21. haftasında evinde Göztepe'yi 3-2 mağlup ederek şampiyonluk yarışında kritik bir üç puanı hanesine yazdırmıştı.

Karşılaşmanın çıkışında sarı-lacivertli kulüpte Asbaşkan Acun Ilıcalı, bir taraftarına en sevdiği futbolcuyu sormuş ve Amrabat cevabı karşısında forma sözü vermişti.

Karşılaşmanın çıkışında sarı-lacivertli kulüpte Asbaşkan Acun Ilıcalı, bir taraftarına en sevdiği futbolcuyu sormuş ve Amrabat cevabı karşısında forma sözü vermişti.

Ilıcalı, minik taraftarı ve ailesini ofisinde ağırladı, büyük bir sürpriz yaptı.

Ilıcalı, minik taraftarı ve ailesini ofisinde ağırladı, büyük bir sürpriz yaptı.

Küçük çocuk, hayalini kurduğu formayı en sevdiği futbolcu olan Amrabat'ın elinden aldı.

Küçük çocuk, hayalini kurduğu formayı en sevdiği futbolcu olan Amrabat'ın elinden aldı.

Ilıcalı, bu anları sosyal medya hesabından "büyük buluşma" notuyla paylaştı. 👇

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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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