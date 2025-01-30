Young Boys Şampiyonlar Ligi'ni Puansız Bitirse de Kasasını Doldurdu
Young Boys Şampiyonlar Ligi'ni Puansız Bitirse de Kasasını Doldurdu
Lig formatında oynanan Şampiyonlar Ligi'nde ilk etap tamamlandı. Elenen ve play-off'a kalan takımlar belli olurken kulüplere dağıtılan para ödülleri de netleşti. Liverpool, sekiz maç sonunda bu alanda da zirvede yer aldı. Galatasaray'ın diş geçiremediği Young Boys'un kazancı da dikkat çekici oldu.
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ilk kez denenen 36 takımlı lig aşaması, 8. hafta müsabakalarıyla sona erdi.
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İlk 8'de yer alan Liverpool, Barcelona, Arsenal, Inter, Atletico Madrid, Bayer Leverkusen, Lille ve Aston Villa, doğrudan son 16 turuna yükseldi.
Puan cetvelinde 9-24. sırayı elde eden Atalanta, Borussia Dortmund, Real Madrid, Bayern Münih, Milan, PSV, Paris Saint-Germain, Benfica, Monaco, Brest, Feyenoord, Juventus, Celtic, Manchester City, Sporting Lizbon ve Club Brugge ise play-off aşamasına adlarını yazdıran ekipler oldu.
Dev organizasyonun şu ana kadar kulüplere olan getirisi de ortaya çıktı.
Sekiz maç sonunda Liverpool, 99 milyon euro ile en çok para ödülünü elde etti.
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Sezon başındaki play-off aşamasında Galatasaray'ın elendiği Young Boys, puan dahi alamayıp macerasını noktalasa da 30 milyon euroyu kasasına koydu.
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Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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