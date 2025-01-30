Young Boys Şampiyonlar Ligi'ni Puansız Bitirse de Kasasını Doldurdu

Lig formatında oynanan Şampiyonlar Ligi'nde ilk etap tamamlandı. Elenen ve play-off'a kalan takımlar belli olurken kulüplere dağıtılan para ödülleri de netleşti. Liverpool, sekiz maç sonunda bu alanda da zirvede yer aldı. Galatasaray'ın diş geçiremediği Young Boys'un kazancı da dikkat çekici oldu.