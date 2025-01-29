Antalyaspor'un Görevden Aldığı Alex de Souza Ayrılık Sonrası İlk Kez Konuştu!

'5 futbolcu istedim, bunlardan sadece birisi (Thalisson) alındı. 9 numara için bir futbolcu istedim. İyi hareket kabiliyeti olan birisiydi. O futbolcuyu alsaydık sistemi daha iyi işletebilirdik. Ancak onlar şaşırtıcı bir şekilde Arjantinli bir futbolcu (Adolfo Gaich) transfer ettiler. İstediğim özelliklerin tamamen tersi olan, daha uzun boylu, daha ağır bir futbolcu geldi.'