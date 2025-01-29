Antalyaspor'un Görevden Aldığı Alex de Souza Ayrılık Sonrası İlk Kez Konuştu!
Antalyaspor'un Görevden Aldığı Alex de Souza Ayrılık Sonrası İlk Kez Konuştu!
Fenerbahçe'nin efsane futbolcusu Alex de Souza, yıllar sonra Türkiye'ye teknik direktör olarak dönmüştü. Antalyaspor'un başına geçen Brezilyalı, beklentilerin altında kalmıştı. Durum böyle olunca da kırmızı-beyazlı ekip kendisine teşekkür etmiş, yollar ayrılmıştı. Yıldız isimden çarpıcı itiraf geldi.
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Antalyaspor'da görevden alınan Alex de Souza, yaşanan süreç hakkında ilk kez konuştu.
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"Kendi üzerlerine düşen görevleri yerine getirmemelerine rağmen başardım."
İstediği transferler yapılmamış.
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Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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