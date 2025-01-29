onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Spor
Futbol
Antalyaspor'un Görevden Aldığı Alex de Souza Ayrılık Sonrası İlk Kez Konuştu!

Antalyaspor'un Görevden Aldığı Alex de Souza Ayrılık Sonrası İlk Kez Konuştu!

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
29.01.2025 - 15:43

Fenerbahçe'nin efsane futbolcusu Alex de Souza, yıllar sonra Türkiye'ye teknik direktör olarak dönmüştü. Antalyaspor'un başına geçen Brezilyalı, beklentilerin altında kalmıştı. Durum böyle olunca da kırmızı-beyazlı ekip kendisine teşekkür etmiş, yollar ayrılmıştı. Yıldız isimden çarpıcı itiraf geldi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Antalyaspor'da görevden alınan Alex de Souza, yaşanan süreç hakkında ilk kez konuştu.

Antalyaspor'da görevden alınan Alex de Souza, yaşanan süreç hakkında ilk kez konuştu.

Umdois Esportes’e açıklamalarda bulunan 47 yaşındaki çalıştırıcı, kendisinden istenilenleri yerine getirdiğini ancak taleplerinin karşılanmadığını söyledi.

"Kendi üzerlerine düşen görevleri yerine getirmemelerine rağmen başardım."

"Kendi üzerlerine düşen görevleri yerine getirmemelerine rağmen başardım."

'Antalyaspor'da mutabakata varılan hedef; Türkiye Kupası'nın ilk aşamalarında ilerlemenin yanı sıra takımı lig tablosunda 10'uncu ile 14'üncü sıralar arasında, düşme bölgesinden uzakta tutmaktı. Bunu da onlar kendi üzerlerine düşen görevleri yerine getirmemelerine rağmen başardım. Şehirde yaşamaya başlayabilmemiz için anlaşmanın bir parçası olan ilk maaşımızı ilk hafta aldık. Sonra bir daha maaş alamadık.'

İstediği transferler yapılmamış.

İstediği transferler yapılmamış.

'5 futbolcu istedim, bunlardan sadece birisi (Thalisson) alındı. 9 numara için bir futbolcu istedim. İyi hareket kabiliyeti olan birisiydi. O futbolcuyu alsaydık sistemi daha iyi işletebilirdik. Ancak onlar şaşırtıcı bir şekilde Arjantinli bir futbolcu (Adolfo Gaich) transfer ettiler. İstediğim özelliklerin tamamen tersi olan, daha uzun boylu, daha ağır bir futbolcu geldi.'

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilgini çekebilir 👀

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın