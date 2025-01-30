Galatasaray'dan Forvete Takviye: Sarı-Kırmızılar Milan'ın Yıldız İsmiyle Anlaştı
Galatasaray'dan Forvete Takviye: Sarı-Kırmızılar Milan'ın Yıldız İsmiyle Anlaştı
Devre arası transfer döneminin sessiz takımlarından Galatasaray, yeni golcüsünü İtalya'da buldu. Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre sarı-kırmızılılar, İspanyol forvet Alvaro Morata'nın kiralık transferi için Milan ile anlaşmaya vardı.
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Geçtiğimiz günlerde Eyüpspor'un 23 yaşındaki forvetini 6 milyon euro bedelle kadrosuna katan Galatasaray, hücum hattını yıldız bir isimle güçlendirdi.
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Yağız Sabuncuoğlu, sarı-kırmızılı kulübün Alvaro Morata ile anlaştığını duyurdu.
Sabuncuoğlu, zorunlu satın alma ile kiralanacak 32 yaşındaki oyuncunun opsiyonun 8 milyon euro olduğunu aktardı.
Milan ile bu sezon 25 maça çıkan İspanyol golcü, bu karşılaşmalarda 6 gol atarken 2 de asist yaptı.
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Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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