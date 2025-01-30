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Galatasaray'dan Forvete Takviye: Sarı-Kırmızılar Milan'ın Yıldız İsmiyle Anlaştı

Galatasaray'dan Forvete Takviye: Sarı-Kırmızılar Milan'ın Yıldız İsmiyle Anlaştı

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
30.01.2025 - 19:15

Devre arası transfer döneminin sessiz takımlarından Galatasaray, yeni golcüsünü İtalya'da buldu. Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre sarı-kırmızılılar, İspanyol forvet Alvaro Morata'nın kiralık transferi için Milan ile anlaşmaya vardı.

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Geçtiğimiz günlerde Eyüpspor'un 23 yaşındaki forvetini 6 milyon euro bedelle kadrosuna katan Galatasaray, hücum hattını yıldız bir isimle güçlendirdi.

Geçtiğimiz günlerde Eyüpspor'un 23 yaşındaki forvetini 6 milyon euro bedelle kadrosuna katan Galatasaray, hücum hattını yıldız bir isimle güçlendirdi.

Yağız Sabuncuoğlu, sarı-kırmızılı kulübün Alvaro Morata ile anlaştığını duyurdu.

Yağız Sabuncuoğlu, sarı-kırmızılı kulübün Alvaro Morata ile anlaştığını duyurdu.

Sabuncuoğlu, zorunlu satın alma ile kiralanacak 32 yaşındaki oyuncunun opsiyonun 8 milyon euro olduğunu aktardı.

Sabuncuoğlu, zorunlu satın alma ile kiralanacak 32 yaşındaki oyuncunun opsiyonun 8 milyon euro olduğunu aktardı.

Milan ile bu sezon 25 maça çıkan İspanyol golcü, bu karşılaşmalarda 6 gol atarken 2 de asist yaptı.

Milan ile bu sezon 25 maça çıkan İspanyol golcü, bu karşılaşmalarda 6 gol atarken 2 de asist yaptı.

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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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