Beşiktaş'ın Yıldızı Saliha Şahin Sezon Sonunda Takımdan Ayrılıyor!

Avrupa kupasında mücadele edeceğinde dolayı güçlü bir takım oluşturmak isteyen mor-beyazlı kulübün Eczacıbaşı ile henüz yeni sözleşmede anlaşma sağlayamayan Hande Baladın ve THY'de forma giyen Tuğba Şenoğlu'nu kadrosuna katmak için yoğun çaba sarf ettiği gündeme gelmişti.