Beşiktaş'ın Yıldızı Saliha Şahin Sezon Sonunda Takımdan Ayrılıyor!
Beşiktaş'ın Yıldızı Saliha Şahin Sezon Sonunda Takımdan Ayrılıyor!
Sultanlar Ligi'nin dikkat çekici ekiplerinden Zeren Spor'da transfer hareketliliği sürüyor. Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek Ankara temsilcisinin Filenin Sultanları'ndan Hande Baladın ve Tuğba Şenoğlu'nun peşinde olduğu iddia edilmişti. Mor-beyazlılar, ilk transferini Beşiktaş'tan yaptı. (Voleybolun Sesi)
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Beşiktaş'ın sezon başında Polonya'nın Chemik Police takımından kadrosuna kattığı Saliha Şahin, takımdan ayrılma kararı aldı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Zeren Spor, Şahin ile anlaşma sağladı.
Geçtiğimiz günlerde Zeren Spor'un birkaç isimle daha görüşmede olduğu iddia edilmişti.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın