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Beşiktaş'ın Yıldızı Saliha Şahin Sezon Sonunda Takımdan Ayrılıyor!

Beşiktaş'ın Yıldızı Saliha Şahin Sezon Sonunda Takımdan Ayrılıyor!

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
27.01.2025 - 20:37

Sultanlar Ligi'nin dikkat çekici ekiplerinden Zeren Spor'da transfer hareketliliği sürüyor. Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek Ankara temsilcisinin Filenin Sultanları'ndan Hande Baladın ve Tuğba Şenoğlu'nun peşinde olduğu iddia edilmişti. Mor-beyazlılar, ilk transferini Beşiktaş'tan yaptı. (Voleybolun Sesi)

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Beşiktaş'ın sezon başında Polonya'nın Chemik Police takımından kadrosuna kattığı Saliha Şahin, takımdan ayrılma kararı aldı.

Beşiktaş'ın sezon başında Polonya'nın Chemik Police takımından kadrosuna kattığı Saliha Şahin, takımdan ayrılma kararı aldı.

26 yaşındaki smaçör, 2020-2023 yılları arasında Eczacıbaşı formasını giydikten sonra kariyerini yurt dışında devam ettirmek istediğini belirtmişti. Polonya'da iki kez şampiyonluk sevinci yaşayan milli voleybolcu, sürpriz bir şekilde Beşiktaş'a imza atmıştı.

Zeren Spor, Şahin ile anlaşma sağladı.

Zeren Spor, Şahin ile anlaşma sağladı.

Voleybolun Sesi'nin özel haberine göre, 2025 - 2026 sezonunda Şampiyonlar Ligi'ne özel davetle katılacak olan Ankara ekibi, yıldız ismi kadrosuna kattı.

Geçtiğimiz günlerde Zeren Spor'un birkaç isimle daha görüşmede olduğu iddia edilmişti.

Geçtiğimiz günlerde Zeren Spor'un birkaç isimle daha görüşmede olduğu iddia edilmişti.

Avrupa kupasında mücadele edeceğinde dolayı güçlü bir takım oluşturmak isteyen mor-beyazlı kulübün Eczacıbaşı ile henüz yeni sözleşmede anlaşma sağlayamayan Hande Baladın ve THY'de forma giyen Tuğba Şenoğlu'nu kadrosuna katmak için yoğun çaba sarf ettiği gündeme gelmişti.

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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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