Hollanda'da Skandal Hata: Heerenveen - Fortuna Sittard Maçı Dünya Gündeminde
Hollanda'da Skandal Hata: Heerenveen - Fortuna Sittard Maçı Dünya Gündeminde
Futbolda eşi benzerine çok az rastlanabilecek bir olay Hollanda Ligi'nde meydana geldi. Heerenveen'e konuk olan Fortuna Sittard maçın son bölümlerindeki bir pozisyonda bir kişi fazla oynadı. Durum kısa sürede fark edilip normalde dönse de gol sesi çıktı.
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Hollanda Eredivisie’de eski futbolcu Robin Van Persie'nin çalıştırdığı Heerenveen'in Fortuna Sittard'ı konuk ettiği maçta büyük bir skandal yaşandı.
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Deplasman ekibi, 88. dakikada iki oyuncu değişikliği yaparken, Edouard Michut sahadan çıkıyor gibi davranıp geri döndü.
Böylece sahada bir oyuncu fazlalık oluştu ve takım kaleci de dahil olmak üzere 12 kişiyle hücum etti.
Durumu fark eden Robin van Persie'nin itirazları sonrası hakem oyunu durdurdu, fazla oyuncu kenara alındı.
Ancak devam eden pozisyonda korner kazanan Fortuna Sittard, bu duran toptan golü buldu ve maç 2-2 sona erdi.
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Michut, sezon başında Adana Demirspor'dan bedelsiz olarak ayrılmıştı.
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Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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