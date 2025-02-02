Hollanda'da Skandal Hata: Heerenveen - Fortuna Sittard Maçı Dünya Gündeminde

Futbolda eşi benzerine çok az rastlanabilecek bir olay Hollanda Ligi'nde meydana geldi. Heerenveen'e konuk olan Fortuna Sittard maçın son bölümlerindeki bir pozisyonda bir kişi fazla oynadı. Durum kısa sürede fark edilip normalde dönse de gol sesi çıktı.