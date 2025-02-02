Arda Güler'in Espanyol Maçında da Süre Almaması Taraftarın Yine Canını Sıktı
Arda Güler'in Espanyol Maçında da Süre Almaması Taraftarın Yine Canını Sıktı
Her Real Madrid maçının ardından alışık olduğumuz tartışma yine alevlendi. Arda Güler, son lig maçında da süre alamadı. Yedek kulübesine mahkum kalan genç yeteneğin oynatılmaması, teknik direktör Ancelotti’ye yönelik tepkileri bir kez daha artırdı.
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İspanya LaLiga'nın 22. haftasında lider Real Madrid, düşme hattından kurtulmaya çalışan Espanyol'a konuk oldu.
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Eflatun-beyazlılar, rakibine tek golle mağlup olarak sahadan puansız ayrıldı.
Ev sahibine üç puanı getiren gol, 85'te Romero'dan geldi.
Milli futbolcumuz Arda Güler, karşılaşmayı yedek kulübesinde tamamladı.
Ancelotti'nin Arda'ya şans vermemesi yine futbolseverlerin tepkisine neden oldu.
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Maçın ardından sosyal medyanın futbol gündeminde en çok konuşulan isim genç yetenekti. 👇
"Arda Güler daha iyisini hak ediyor. Ancelotti onun özgüvenini öldürdü. Güler gibi yetenekli bir oyuncu nasıl olur da bu maçta SIFIR dakika süre alabilir. Ancelotti ile işim bitti!"
"Arda ne zaman sahaya çıksa her zaman %100'ünü verdi ve sahadaki en iyi performans gösteren oyuncularımızdan biri oldu... Ama nedense Ancelotti yaratıcılığa ihtiyacımız olduğunda onu hiç düşünmüyor."
"Arda Güler ve Endrick'in yetenekleri heba ediliyor, bu utanç verici. Bugün biraz süre alsalardı, bir etki yaratacaklarını garanti ederim."
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"Zor durumlarda çözüm bulma konusunda onlara hiç güvenmiyorsanız Arda ve Endrick'i kadroda tutmanın ne anlamı var? Kendimizi çok kısıtlıyoruz ve diğer oyuncular da bu yüzden çok fazla dakika süre alıyor."
"Ancelotti, bu takımı daha fazla utandırma. "
"Ancelotti'den gerçekten utanç verici, en YARATICI hücumcularımızdan birinin bu maçlarda yedek kulübesinde olmasını aklım almıyor."
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Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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