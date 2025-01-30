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Suudi Arabistan'da Servetine Servet Katan Neymar Futbola Başladığı Yere Geri Döndü

Suudi Arabistan'da Servetine Servet Katan Neymar Futbola Başladığı Yere Geri Döndü

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
30.01.2025 - 22:44

Dünya futbolunun en yetenekli isimleri arasında gösterilen Neymar, yeşil sahalara ilk kez adım attığı Brezilya ekibi Santos'la anlaşmaya vardı. 32 yaşındaki oyuncu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kariyerine siyah-beyazlı kulübünde devam edeceğini açıkladı.

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Suudi Arabistan ekibi Al Ahli'nin 90 milyon euro bonservis bedeli ödeyerek PSG'den kadrosuna kattığı Neymar'ın sözleşmesi geçtiğimiz günlerde feshedilmişti.

Suudi Arabistan ekibi Al Ahli'nin 90 milyon euro bonservis bedeli ödeyerek PSG'den kadrosuna kattığı Neymar'ın sözleşmesi geçtiğimiz günlerde feshedilmişti.

İki sezon boyunca sakatlıklarından dolayı yalnızca 7 maçta forma giyen oyuncunun kazandığı para da futbolseverlere dudak uçuklatmıştı.

İki sezon boyunca sakatlıklarından dolayı yalnızca 7 maçta forma giyen oyuncunun kazandığı para da futbolseverlere dudak uçuklatmıştı.

300 milyon euroyu cebine koyan Brezilyalı ismin yeni takımı belli oldu.

300 milyon euroyu cebine koyan Brezilyalı ismin yeni takımı belli oldu.

Neymar, futbola başladığı Santos'a 6 aylığına geri döndüğünü duyurdu. 👇

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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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