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Hayranın İsteğini Geri Çevirmeyen Arda Güler Bir Kez Daha Alçak Gönüllülüğünü Gösterdi

Hayranın İsteğini Geri Çevirmeyen Arda Güler Bir Kez Daha Alçak Gönüllülüğünü Gösterdi

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
30.01.2025 - 21:35

Real Madrid formasıyla ülkemize büyük gurur yaşatan Arda Güler'i teknik direktör Ancelotti'nin tercihleri sebebiyle çok fazla sahada göremesek de kendisi taraftarların hayranlıkla takip ettiği bir isim. Milli futbolcunun, son maçındaki samimi davranışı gündem oldu.

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Şampiyonlar Ligi'nde lig etabının son haftasında Real Madrid, Brest deplasmanında sahadan 3-0 galip ayrıldı.

Şampiyonlar Ligi'nde lig etabının son haftasında Real Madrid, Brest deplasmanında sahadan 3-0 galip ayrıldı.

Arda Güler, karşılaşmanın 72. dakikasında oyuna dahil oldu.

Arda Güler, karşılaşmanın 72. dakikasında oyuna dahil oldu.

Maçın ardından 19 yaşındaki genç yeteneğin tribündeki bir Türk taraftarla yaşadığı diyalog sosyal medyada büyük ilgi çekti.

Maçın ardından 19 yaşındaki genç yeteneğin tribündeki bir Türk taraftarla yaşadığı diyalog sosyal medyada büyük ilgi çekti.

Genç yıldız, kendisini tribüne çağıran taraftara formasını çıkarıp hediye etti. Büyük sevinç yaşayan taraftarın "Ağabey çok teşekkürler, ağabey bir sarılayım" sözleriyle Arda'ya seslendiği duyuldu.

Genç yıldız, kendisini tribüne çağıran taraftara formasını çıkarıp hediye etti. Büyük sevinç yaşayan taraftarın "Ağabey çok teşekkürler, ağabey bir sarılayım" sözleriyle Arda'ya seslendiği duyuldu.

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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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