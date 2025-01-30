Hayranın İsteğini Geri Çevirmeyen Arda Güler Bir Kez Daha Alçak Gönüllülüğünü Gösterdi

Real Madrid formasıyla ülkemize büyük gurur yaşatan Arda Güler'i teknik direktör Ancelotti'nin tercihleri sebebiyle çok fazla sahada göremesek de kendisi taraftarların hayranlıkla takip ettiği bir isim. Milli futbolcunun, son maçındaki samimi davranışı gündem oldu.