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NBA'de Tüm Dengeleri Değiştirecek Tarihi Takas: Doncic ve Lebron Aynı Takımda!

NBA'de Tüm Dengeleri Değiştirecek Tarihi Takas: Doncic ve Lebron Aynı Takımda!

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
02.02.2025 - 09:46

Los Angeles Lakers ve Dallas Mavericks arasında yapılan anlaşmayla Luka Doncic, Lakers forması giymeye hazırlanırken, Anthony Davis Mavericks’in yeni yıldızı oldu.

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NBA’de Batı Konferansı’nda mücadele eden Los Angeles Lakers ve Dallas Mavericks, tarihin en dikkat çeken takaslarından birine imza attı.

NBA’de Batı Konferansı’nda mücadele eden Los Angeles Lakers ve Dallas Mavericks, tarihin en dikkat çeken takaslarından birine imza attı.

Luka Doncic ile Anthony Davis takaslandı!

Luka Doncic ile Anthony Davis takaslandı!

Lakers, Doncic’in yanı sıra Maxi Kleber ve Markieff Morris’i kadrosuna katarken, Mavericks ise Davis’e ek olarak Max Christie ve 2029 ilk tur draft hakkını aldı.

Lakers, Doncic’in yanı sıra Maxi Kleber ve Markieff Morris’i kadrosuna katarken, Mavericks ise Davis’e ek olarak Max Christie ve 2029 ilk tur draft hakkını aldı.

Doncic ve Lebron artık birlikte mücadele edecek.

Doncic ve Lebron artık birlikte mücadele edecek.

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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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