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Gazeteci Haluk Yürekli Canlı Yayında Alvaro Morata'nın Galatasaray'a Maliyetini Açıkladı

Gazeteci Haluk Yürekli Canlı Yayında Alvaro Morata'nın Galatasaray'a Maliyetini Açıkladı

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
02.02.2025 - 10:57

Ersin Düzen'in sunuculuğunda TV100'de yayınlanan Saha Dışı programına konuk olan gazeteci Haluk Yürekli, Galatasaray'ın Alvaro Morata transferinin maliyeti hakkında konuştu. Yürekli, sözleşme süresince İspanyol forvete ödenecek toplam tutarı paylaştı.

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Yıldız golcü transferleriyle tüm dünyada büyük ses getiren Galatasaray, bir önemli isme daha kadrosuna kattı.

Yıldız golcü transferleriyle tüm dünyada büyük ses getiren Galatasaray, bir önemli isme daha kadrosuna kattı.

Sarı-kırmızılılar, Milan'dan Alvaro Morata'yaı kiralık olarak renklerine bağlarken gazeteci Haluk Yürekli, transferin maliyetini gündeme getirdi.

Sarı-kırmızılılar, Milan'dan Alvaro Morata'yaı kiralık olarak renklerine bağlarken gazeteci Haluk Yürekli, transferin maliyetini gündeme getirdi.

Yürekli, 32 yaşındaki golcü için Cimbom'un kasasından toplam 18 milyon euro çıkacağını ifade etti.

Yürekli, 32 yaşındaki golcü için Cimbom'un kasasından toplam 18 milyon euro çıkacağını ifade etti.

"Morata 18 milyon euroluk maliyetle geliyor.” 👇

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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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