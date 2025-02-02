Gazeteci Haluk Yürekli Canlı Yayında Alvaro Morata'nın Galatasaray'a Maliyetini Açıkladı
Gazeteci Haluk Yürekli Canlı Yayında Alvaro Morata'nın Galatasaray'a Maliyetini Açıkladı
Ersin Düzen'in sunuculuğunda TV100'de yayınlanan Saha Dışı programına konuk olan gazeteci Haluk Yürekli, Galatasaray'ın Alvaro Morata transferinin maliyeti hakkında konuştu. Yürekli, sözleşme süresince İspanyol forvete ödenecek toplam tutarı paylaştı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yıldız golcü transferleriyle tüm dünyada büyük ses getiren Galatasaray, bir önemli isme daha kadrosuna kattı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Sarı-kırmızılılar, Milan'dan Alvaro Morata'yaı kiralık olarak renklerine bağlarken gazeteci Haluk Yürekli, transferin maliyetini gündeme getirdi.
Yürekli, 32 yaşındaki golcü için Cimbom'un kasasından toplam 18 milyon euro çıkacağını ifade etti.
"Morata 18 milyon euroluk maliyetle geliyor.” 👇
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın