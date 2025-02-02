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Dünyanın En Zengin Futbolcuları Listesinin Zirvesinde Ne Messi Ne de Ronaldo Var!

Dünyanın En Zengin Futbolcuları Listesinin Zirvesinde Ne Messi Ne de Ronaldo Var!

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
02.02.2025 - 15:48

Futbol, sadece yetenek ve başarıyla değil, oyuncuların kazandığı devasa paralarla da gündeme geliyor. Yıldız isimler, kariyerleri boyunca milyonlarca dolar gelir elde ediyor ama öyle biri var ki, günümüzün en zenginleri zannedilen Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi’nin toplam servetinin katbekat fazlasına sahip. İşte Forbes tarafından oluşturulan dünyanın en zengin futbolcuları listesi 👇

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15 - Andreas Iniesta

15 - Andreas Iniesta

14 - Paul Pogba

14 - Paul Pogba

13 - Thierry Henry

13 - Thierry Henry

12 - Gareth Bale

12 - Gareth Bale

11 - Alexander Pato

11 - Alexander Pato
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10 - Ronaldo Nazario

10 - Ronaldo Nazario

9 - Wayne Rooney

9 - Wayne Rooney

8 - Kylian Mbappe

8 - Kylian Mbappe

7 - Zlatan Ibrahimovic

7 - Zlatan Ibrahimovic

6 - Neymar

6 - Neymar
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5 - Dave Whelan

5 - Dave Whelan
guernseypress.com

4 - David Beckham

4 - David Beckham

3 - Lionel Messi

3 - Lionel Messi

2 - Cristiano Ronaldo

2 - Cristiano Ronaldo

1 - Faiq Bolkiah

1 - Faiq Bolkiah

Bolkiah, 26 yaşında. Mesleği futbolculuk olsa da servetinin kaynağı yeşil sahalardan değil, Brunei kraliyet ailesinin bir üyesi olmasından geliyor. Kariyerini Tayland Ligi ekiplerinden Ratchaburi FC’de sürdürmekte.

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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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