Dünyanın En Zengin Futbolcuları Listesinin Zirvesinde Ne Messi Ne de Ronaldo Var!

Futbol, sadece yetenek ve başarıyla değil, oyuncuların kazandığı devasa paralarla da gündeme geliyor. Yıldız isimler, kariyerleri boyunca milyonlarca dolar gelir elde ediyor ama öyle biri var ki, günümüzün en zenginleri zannedilen Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi’nin toplam servetinin katbekat fazlasına sahip. İşte Forbes tarafından oluşturulan dünyanın en zengin futbolcuları listesi 👇