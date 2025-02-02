Dünyanın En Zengin Futbolcuları Listesinin Zirvesinde Ne Messi Ne de Ronaldo Var!
Dünyanın En Zengin Futbolcuları Listesinin Zirvesinde Ne Messi Ne de Ronaldo Var!
Futbol, sadece yetenek ve başarıyla değil, oyuncuların kazandığı devasa paralarla da gündeme geliyor. Yıldız isimler, kariyerleri boyunca milyonlarca dolar gelir elde ediyor ama öyle biri var ki, günümüzün en zenginleri zannedilen Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi’nin toplam servetinin katbekat fazlasına sahip. İşte Forbes tarafından oluşturulan dünyanın en zengin futbolcuları listesi 👇
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15 - Andreas Iniesta
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14 - Paul Pogba
13 - Thierry Henry
12 - Gareth Bale
11 - Alexander Pato
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10 - Ronaldo Nazario
9 - Wayne Rooney
8 - Kylian Mbappe
7 - Zlatan Ibrahimovic
6 - Neymar
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5 - Dave Whelan
4 - David Beckham
3 - Lionel Messi
2 - Cristiano Ronaldo
1 - Faiq Bolkiah
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Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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