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Galatasaray'ın Eski Golcüsü Necati Ateş Kendisinden Daha Kötü Olan Futbolcuları Açıkladı

Galatasaray'ın Eski Golcüsü Necati Ateş Kendisinden Daha Kötü Olan Futbolcuları Açıkladı

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
03.02.2025 - 19:44

Futbol dünyasında büyük ilgi gören 'kendinden daha iyi bir futbolcu duyana kadar sessiz kal' akımına Necati Ateş de katıldı. Ateş, bir dönem beraber oynadığı, rakip olduğu oyuncularla kendini kıyasladı. (Youtube: Rafine TV)

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Türkiye'de Galatasaray başta olmak üzere birçok takımın formasını giyen eski futbolcu Necati Ateş, Rafine TV'ye konuk oldu.

Türkiye'de Galatasaray başta olmak üzere birçok takımın formasını giyen eski futbolcu Necati Ateş, Rafine TV'ye konuk oldu.

Ateş, Merve Toy'un sunuculuğundaki programda kendisinden daha iyi bir santrafor duyana kadar sessiz kaldı.

Ateş, Merve Toy'un sunuculuğundaki programda kendisinden daha iyi bir santrafor duyana kadar sessiz kaldı.

İlhan Mansız'dan daha iyi oyuncu olduğunu belirtti.

İlhan Mansız'dan daha iyi oyuncu olduğunu belirtti.

"Benden daha iyi diyemem" 👇

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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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