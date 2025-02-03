Galatasaray'ın Eski Golcüsü Necati Ateş Kendisinden Daha Kötü Olan Futbolcuları Açıkladı
Galatasaray'ın Eski Golcüsü Necati Ateş Kendisinden Daha Kötü Olan Futbolcuları Açıkladı
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Türkiye'de Galatasaray başta olmak üzere birçok takımın formasını giyen eski futbolcu Necati Ateş, Rafine TV'ye konuk oldu.
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Ateş, Merve Toy'un sunuculuğundaki programda kendisinden daha iyi bir santrafor duyana kadar sessiz kaldı.
İlhan Mansız'dan daha iyi oyuncu olduğunu belirtti.
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Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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