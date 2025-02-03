Fenerbahçe Beko Jilson Bango'yu Kadrosuna Kattığını Açıkladı!
Fenerbahçe Beko Jilson Bango'yu Kadrosuna Kattığını Açıkladı!
Uzun zamandır istikrarlı bir pivot arayan Fenerbahçe Beko, kadrosuna uygun ismi İspanya'da buldu. Sarı-lacivertli ekip, Zaragazo'dan Angola vatandaşı Jilson Bango'yu renklerine bağladığını duyurdu.
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Euroleague ve Süper Lig'de şampiyonluk kovalayan Fenerabahçe Beko, beş numara transferini resmen açıkladı.
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Sarunas Jasikevicius liderliğindeki ekip, İspanya Ligi ekiplerinden Casademont Zaragoza forması giyen Angolalı pivot Jilson Bango ile anlaştığını duyurdu.
99 doğumlu olan 2.08 boyundaki pivotla 2026-2027 sezonunun sonuna kadar sözleşme imzalandı.
Sezona Zaragoza'da başlayan Angolalı basketbolcu, ACB ve FIBA Europe Cup'ta etkili istatistikler ortaya koymuş, aralık ayında İspanya Ligi’nin en değerlisi olmuştu.
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Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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