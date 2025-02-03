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Fenerbahçe Beko Jilson Bango'yu Kadrosuna Kattığını Açıkladı!

Fenerbahçe Beko Jilson Bango'yu Kadrosuna Kattığını Açıkladı!

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
03.02.2025 - 18:10

Uzun zamandır istikrarlı bir pivot arayan Fenerbahçe Beko, kadrosuna uygun ismi İspanya'da buldu. Sarı-lacivertli ekip, Zaragazo'dan Angola vatandaşı Jilson Bango'yu renklerine bağladığını duyurdu.

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Euroleague ve Süper Lig'de şampiyonluk kovalayan Fenerabahçe Beko, beş numara transferini resmen açıkladı.

Euroleague ve Süper Lig'de şampiyonluk kovalayan Fenerabahçe Beko, beş numara transferini resmen açıkladı.

Sarunas Jasikevicius liderliğindeki ekip, İspanya Ligi ekiplerinden Casademont Zaragoza forması giyen Angolalı pivot Jilson Bango ile anlaştığını duyurdu.

Sarunas Jasikevicius liderliğindeki ekip, İspanya Ligi ekiplerinden Casademont Zaragoza forması giyen Angolalı pivot Jilson Bango ile anlaştığını duyurdu.

99 doğumlu olan 2.08 boyundaki pivotla 2026-2027 sezonunun sonuna kadar sözleşme imzalandı.

99 doğumlu olan 2.08 boyundaki pivotla 2026-2027 sezonunun sonuna kadar sözleşme imzalandı.

Sezona Zaragoza'da başlayan Angolalı basketbolcu, ACB ve FIBA Europe Cup'ta etkili istatistikler ortaya koymuş, aralık ayında İspanya Ligi’nin en değerlisi olmuştu.

Sezona Zaragoza'da başlayan Angolalı basketbolcu, ACB ve FIBA Europe Cup'ta etkili istatistikler ortaya koymuş, aralık ayında İspanya Ligi’nin en değerlisi olmuştu.

  • ACB: 13.9 sayı, 5.9 ribaund, 0.9 asist, 0.6 blok

  • FIBA Europe Cup: 13.9 sayı, 5.7 ribaund, 0.5 asist, 0.8 blok

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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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