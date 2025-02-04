Cristiano Ronaldo Egosunu Konuşturdu: Tüm Zamanların En İyisi Futbolcusu Benim
Cristiano Ronaldo Egosunu Konuşturdu: Tüm Zamanların En İyisi Futbolcusu Benim
Futbol kariyerine Suudi Arabistan'ın Al Nassr kulübünde devam eden Cristiano Ronaldo, yine tartışma yaratacak açıklamalarda bulundu. Geçtiğimiz günlerde Arabistan Ligi'ni Avrupa'daki bazı liglerden üstün olduğunu ifade eden Portekizli, 'dünyanın en iyisiyim' dedi.
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Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo’nun İspanya’da forma giydikleri dönemde dünya futbolunu kasıp kavurduğu bir gerçek.
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Yıllardır süregelen “Hangisi daha iyi?” tartışması her geçen gün daha da alevlenirken, Portekizli yıldız bu kez konuya kendisi nokta koydu.
Tarihin en iyi futbolcusu olduğuna inandığını açıkça dile getirerek iddiasını şu sözlerle savundu:"Tarihin gelmiş geçmiş en komple futbolcusu benim. İnsanlar Messi'yi, Maradona'yı, Pele'yi beğenebilir.
Buna saygı duyuyorum. Ancak benden daha komple bir futbolcu yok. Kafa vuruşlarında iyiyim. Frikiklerde iyiyim. İki ayağımı da kullanabiliyorum.
Hızlıyım. Güçlüyüm. Benden daha komple futbolcusunu hiç görmedim. Bu yüzden tarihin en iyisi benim. Zaten istatistikler de bunu kanıtlıyor.
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Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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