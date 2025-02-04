Cristiano Ronaldo Egosunu Konuşturdu: Tüm Zamanların En İyisi Futbolcusu Benim

Futbol kariyerine Suudi Arabistan'ın Al Nassr kulübünde devam eden Cristiano Ronaldo, yine tartışma yaratacak açıklamalarda bulundu. Geçtiğimiz günlerde Arabistan Ligi'ni Avrupa'daki bazı liglerden üstün olduğunu ifade eden Portekizli, 'dünyanın en iyisiyim' dedi.