Sergen Yalçın'dan Süper Lig'in Son İki Haftasını 1-0'la Geçen Galatasaray Yorumu
Sergen Yalçın'dan Süper Lig'in Son İki Haftasını 1-0'la Geçen Galatasaray Yorumu
Sergen Yalçın, Galatasaray'ın son zamanlardaki performansını eleştirdi. Yalçın, bu durumun devam etmesi haline puan kaybının yaşanacağını ifade ederken öz eleştiri yapılması gerektiğini vurguladı. Gaziantep deplasmanından üç puanla dönülmesinin çok kritik olduğunu da belirtti.
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Süper Lig'de lider Galatasaray, sezonun 21. haftasında Konyaspor'u evinde 1-0 mağlup etmeyi başarmıştı.
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Galibiyeti getiren isim Osimhen'di. Nijeryalı golcü, kazanılan penaltıda hata yapmamıştı.
Sarı-kırmızılılar, yeni haftayı da kayıpsız geçti. Gaziantep FK engeli tek golle aşıldı.
Yeni transfer Ahmed Kutucu'nun kaydettiği gol, en yakın rakip Fenerbahçe ile 6 puanlık farkın korunmasını sağladı.
Karşılaşmayı Ekol TV ekranlarında değerlendiren Sergen Yalçın, öz eleştiriyi işaret etti.
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Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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