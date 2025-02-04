onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Spor
Futbol
Galatasaray
Sergen Yalçın'dan Süper Lig'in Son İki Haftasını 1-0'la Geçen Galatasaray Yorumu

Sergen Yalçın'dan Süper Lig'in Son İki Haftasını 1-0'la Geçen Galatasaray Yorumu

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
04.02.2025 - 18:06

Sergen Yalçın, Galatasaray'ın son zamanlardaki performansını eleştirdi. Yalçın, bu durumun devam etmesi haline puan kaybının yaşanacağını ifade ederken öz eleştiri yapılması gerektiğini vurguladı. Gaziantep deplasmanından üç puanla dönülmesinin çok kritik olduğunu da belirtti.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Süper Lig'de lider Galatasaray, sezonun 21. haftasında Konyaspor'u evinde 1-0 mağlup etmeyi başarmıştı.

Süper Lig'de lider Galatasaray, sezonun 21. haftasında Konyaspor'u evinde 1-0 mağlup etmeyi başarmıştı.

Galibiyeti getiren isim Osimhen'di. Nijeryalı golcü, kazanılan penaltıda hata yapmamıştı.

Galibiyeti getiren isim Osimhen'di. Nijeryalı golcü, kazanılan penaltıda hata yapmamıştı.

Sarı-kırmızılılar, yeni haftayı da kayıpsız geçti. Gaziantep FK engeli tek golle aşıldı.

Sarı-kırmızılılar, yeni haftayı da kayıpsız geçti. Gaziantep FK engeli tek golle aşıldı.

Yeni transfer Ahmed Kutucu'nun kaydettiği gol, en yakın rakip Fenerbahçe ile 6 puanlık farkın korunmasını sağladı.

Yeni transfer Ahmed Kutucu'nun kaydettiği gol, en yakın rakip Fenerbahçe ile 6 puanlık farkın korunmasını sağladı.

Karşılaşmayı Ekol TV ekranlarında değerlendiren Sergen Yalçın, öz eleştiriyi işaret etti.

Karşılaşmayı Ekol TV ekranlarında değerlendiren Sergen Yalçın, öz eleştiriyi işaret etti.
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

"Kesin takılacaklar" 👇

"Kesin takılacaklar" 👇

'Ne sağ ne sol taraf çalışıyor, ne merkez çalışıyor. 1-0'lık skor Galatasaray için altın bir 3 puan. Gaziantep'in gol atmaması da enteresan, kaç tane atamadılar 2. yarı. 1-2 tane Muslera kurtardı, bir tane 2. yarının başında kafayla bomboş kaleye atamadı. Galatasaray kesin gol yerdi bu maçta. 1-0 altın, altın 3 puan bu oyunla. Hiçbir şey oynamadığın bir gecede böyle bir maçtan 3 puanla dönmek Galatasaray için büyük başarı. 

Okan Buruk'u da sezon başından beri çok övüyoruz, çok da eleştirmek istemiyorum ama bu oyuncu tercihleri, bu sistem bana çok doğru gibi gelmedi. Bence biraz şapkayı önlerine koyup öz eleştiri yapmalılar. Böyle giderse kesin takılacaklar bir yerde. Haftaya Adana Demirspor ile oynuyorlar kolay bir maç görünüyor. Sonra Çaykur Rizespor maçı var sezonun en zor maçlarından biri olur o deplasman.'

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilgini çekebilir 👀

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın