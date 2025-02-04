Sergen Yalçın'dan Süper Lig'in Son İki Haftasını 1-0'la Geçen Galatasaray Yorumu

'Ne sağ ne sol taraf çalışıyor, ne merkez çalışıyor. 1-0'lık skor Galatasaray için altın bir 3 puan. Gaziantep'in gol atmaması da enteresan, kaç tane atamadılar 2. yarı. 1-2 tane Muslera kurtardı, bir tane 2. yarının başında kafayla bomboş kaleye atamadı. Galatasaray kesin gol yerdi bu maçta. 1-0 altın, altın 3 puan bu oyunla. Hiçbir şey oynamadığın bir gecede böyle bir maçtan 3 puanla dönmek Galatasaray için büyük başarı.

Okan Buruk'u da sezon başından beri çok övüyoruz, çok da eleştirmek istemiyorum ama bu oyuncu tercihleri, bu sistem bana çok doğru gibi gelmedi. Bence biraz şapkayı önlerine koyup öz eleştiri yapmalılar. Böyle giderse kesin takılacaklar bir yerde. Haftaya Adana Demirspor ile oynuyorlar kolay bir maç görünüyor. Sonra Çaykur Rizespor maçı var sezonun en zor maçlarından biri olur o deplasman.'