Öfke Dolu Paylaşım: Şarkıcı Gökhan Özoğuz Yine Galatasaray'ı Hedef Aldı
Öfke Dolu Paylaşım: Şarkıcı Gökhan Özoğuz Yine Galatasaray'ı Hedef Aldı
Fanatik Fenerbahçeli olmasıyla bilinen ünlü şarkıcı Gökhan Özoğuz, sosyal medya hesabından Galatasaray'ın Gaziantep FK ile kozlarını paylaştığı maçtaki hakem yönetimine isyan etti. Özoğuz, sarı-kırmızılı ezeli rakibinin aldığı üç puanın haksız olduğunu öne sürerken çarpıcı ifadeler kullandı.
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Süper Lig'de lider Galatasaray, Gaziantep FK'ı deplasmanda tek golle geçmeyi başarmış, mücadelede düdük çalan Kadir Sağlam'ın kararları tartışmalara yol açmıştı.
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Bir pozisyonda Sanchez'in topa eliyle müdahale ettiği öne sürülmüştü.
Şarkıcı Gökhan Özoğuz, sosyal medya hesabından konuya dair dikkat çekici bir paylaşımda bulundu.
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Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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