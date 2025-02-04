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Öfke Dolu Paylaşım: Şarkıcı Gökhan Özoğuz Yine Galatasaray'ı Hedef Aldı

Öfke Dolu Paylaşım: Şarkıcı Gökhan Özoğuz Yine Galatasaray'ı Hedef Aldı

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
04.02.2025 - 20:44

Fanatik Fenerbahçeli olmasıyla bilinen ünlü şarkıcı Gökhan Özoğuz, sosyal medya hesabından Galatasaray'ın Gaziantep FK ile kozlarını paylaştığı maçtaki hakem yönetimine isyan etti. Özoğuz, sarı-kırmızılı ezeli rakibinin aldığı üç puanın haksız olduğunu öne sürerken çarpıcı ifadeler kullandı.

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Süper Lig'de lider Galatasaray, Gaziantep FK'ı deplasmanda tek golle geçmeyi başarmış, mücadelede düdük çalan Kadir Sağlam'ın kararları tartışmalara yol açmıştı.

Süper Lig'de lider Galatasaray, Gaziantep FK'ı deplasmanda tek golle geçmeyi başarmış, mücadelede düdük çalan Kadir Sağlam'ın kararları tartışmalara yol açmıştı.

Bir pozisyonda Sanchez'in topa eliyle müdahale ettiği öne sürülmüştü.

Bir pozisyonda Sanchez'in topa eliyle müdahale ettiği öne sürülmüştü.

Şarkıcı Gökhan Özoğuz, sosyal medya hesabından konuya dair dikkat çekici bir paylaşımda bulundu.

Şarkıcı Gökhan Özoğuz, sosyal medya hesabından konuya dair dikkat çekici bir paylaşımda bulundu.
twitter.com

'Şimdi ayıpları söylemek caizdir.

Son dönemde çok ince kontrollü VAR’lar, hakem duble kontrolleri derken Fenerbahçe’nin sonradan pozisyon gereği iptal edilen 4 golü oldu, eyvallah.

Dünkü Galatasaray - Gaziantep maçında verilmeyen kartları konuşmaya bile gerek yok, ona zaten alıştık.

Ofsayttan atılan gol ve VAR’a bile gidilmeyen Davidson’un hentbolcu edasıyla yaptığı el hamlesini herhangi biri inkâr edebilir mi?

Bu büyük rezaletin nasıl görmezden gelindiğinin bir resmidir.

Ne oldu şimdi? Cevap var mı?

Tek cevap: Herkes ölü taklidi yapıyor.

Bir Galatasaray klasiği daha!

Yine sahtekarca alınmış bir 3 puan.

Böyle çocuk bile kandırılmaz.

Yazıklar olsun kurduğunuz tezgaha.

Yazıklar olsun sizin gibi ezeli rakibe!'

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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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