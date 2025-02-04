Öfke Dolu Paylaşım: Şarkıcı Gökhan Özoğuz Yine Galatasaray'ı Hedef Aldı

'Şimdi ayıpları söylemek caizdir.

Son dönemde çok ince kontrollü VAR’lar, hakem duble kontrolleri derken Fenerbahçe’nin sonradan pozisyon gereği iptal edilen 4 golü oldu, eyvallah.

Dünkü Galatasaray - Gaziantep maçında verilmeyen kartları konuşmaya bile gerek yok, ona zaten alıştık.

Ofsayttan atılan gol ve VAR’a bile gidilmeyen Davidson’un hentbolcu edasıyla yaptığı el hamlesini herhangi biri inkâr edebilir mi?

Bu büyük rezaletin nasıl görmezden gelindiğinin bir resmidir.

Ne oldu şimdi? Cevap var mı?

Tek cevap: Herkes ölü taklidi yapıyor.

Bir Galatasaray klasiği daha!

Yine sahtekarca alınmış bir 3 puan.

Böyle çocuk bile kandırılmaz.

Yazıklar olsun kurduğunuz tezgaha.

Yazıklar olsun sizin gibi ezeli rakibe!'