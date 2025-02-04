Tottenham Mathys Tel Transferini Viral Olan Videoyla Açıkladı

Futbolda transfer duyuruları artık sadece basit açıklamalarla sınırlı kalmıyor, tam anlamıyla bir şova dönüşüyor. Takımlar, sinematik videolar, mizahi skeçler ve hatta ünlü filmlerden esinlenen sahnelerle yıldızlarını tanıtıyor. Bu duruma bir örnek de Tottenham'dan geldi.