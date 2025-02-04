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Tottenham Mathys Tel Transferini Viral Olan Videoyla Açıkladı

Tottenham Mathys Tel Transferini Viral Olan Videoyla Açıkladı

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
04.02.2025 - 19:49

Futbolda transfer duyuruları artık sadece basit açıklamalarla sınırlı kalmıyor, tam anlamıyla bir şova dönüşüyor. Takımlar, sinematik videolar, mizahi skeçler ve hatta ünlü filmlerden esinlenen sahnelerle yıldızlarını tanıtıyor. Bu duruma bir örnek de Tottenham'dan geldi.

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İngiltere Premier Lig ekibi Tottehham, Bayern Münih'in genç yıldızı Mathys Tel'i renklerine bağladı.

İngiltere Premier Lig ekibi Tottehham, Bayern Münih'in genç yıldızı Mathys Tel'i renklerine bağladı.

19 yaşındaki Fransız golcünün 55 milyon euro satın alma opsiyonuyla kiralandığı bildirildi.

19 yaşındaki Fransız golcünün 55 milyon euro satın alma opsiyonuyla kiralandığı bildirildi.

Genç futbolcunun transferi, sosyal medyada viral olan bir videoyla açıklandı. "Let me Tel you something" notu düşülen paylaşım büyük ilgi gördü. 😁

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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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