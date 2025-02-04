Tottenham Mathys Tel Transferini Viral Olan Videoyla Açıkladı
Tottenham Mathys Tel Transferini Viral Olan Videoyla Açıkladı
Futbolda transfer duyuruları artık sadece basit açıklamalarla sınırlı kalmıyor, tam anlamıyla bir şova dönüşüyor. Takımlar, sinematik videolar, mizahi skeçler ve hatta ünlü filmlerden esinlenen sahnelerle yıldızlarını tanıtıyor. Bu duruma bir örnek de Tottenham'dan geldi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İngiltere Premier Lig ekibi Tottehham, Bayern Münih'in genç yıldızı Mathys Tel'i renklerine bağladı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
19 yaşındaki Fransız golcünün 55 milyon euro satın alma opsiyonuyla kiralandığı bildirildi.
Genç futbolcunun transferi, sosyal medyada viral olan bir videoyla açıklandı. "Let me Tel you something" notu düşülen paylaşım büyük ilgi gördü. 😁
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın